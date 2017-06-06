焦點透視》阿拉伯國家 和卡達結怨已久

2017-06-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕沙烏地阿拉伯等國五日宣布與卡達斷交，由於涉及的國家不是石油、天然氣蘊藏量豐富的富國，就是像沙國、埃及這樣在阿拉伯世界居領導地位的主要國家，其背後主因及是否引發骨牌效應，令人關注。

在近因方面，甫於兩週前，沙國、阿聯、巴林和埃及已禁止卡達新聞媒體在這四國境內播映，而就在此禁令下達前，卡達政府聲稱，其國營「卡達通訊社（Qatar News Agency）」此前遭駭客入侵，並張貼意在侮辱沙國的爭議性評論，批評高漲的反伊朗情緒，栽贓給卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）。儘管卡達官員隨即將之刪除，但在塔米姆擺明無視沙國批評，與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）通電話後，沙國與阿聯媒體的批評聲浪愈來愈大。

對立源自遜尼、什葉之爭

遠因則可能是卡達支持伊朗，而沙國與伊朗陷入從敘國至葉門整個地區內戰的代理人戰爭。美國與沙國均批評伊朗窩藏恐怖份子，還助長伊斯蘭極端主義份子。什葉派的伊朗係遜尼派的沙國在區域內的主要敵國，從敘利亞到伊拉克衝突，伊朗與沙國這兩大石油輸出國均處於對立面。

沙國指控卡達支持「伊斯蘭國（IS）」、敘國境內的「開打」分支「努斯拉陣線（Nusra Front）」等「旨在顛覆該地區的幾個恐怖份子團體」，還指控杜哈力挺「伊朗撐腰的幾個恐怖份子團體」，而這些團體在沙國的東部省份卡提夫（Qatif）及巴林活動。

川普撐腰 沙國有恃無恐

其中不可免地也存在美國因素。美國總統川普此前首度出訪，就刻意挑選利雅德為首站，而在他此行過後，沙國與伊朗間的爭執明顯升溫。川普與沙國國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz）點名伊朗為主要恐怖主義贊助國，沙國和阿聯則指控卡達企圖破壞外界孤立IS的努力，報紙、宗教領袖甚至名流群起攻訐塔米姆，沙國日報《半島報（Al-Jazirah）》更指控塔米姆「用伊朗的匕首來刺殺其鄰國」。然而，川普當時也曾在沙國召開的會議期間與塔米姆會晤，川普還說：「我倆是老朋友，我們關係超好。」

由於相較於歐巴馬任內，沙國、阿聯與美國的關係在川普上台後較為密切，這也讓沙國、阿聯有恃無恐，敢於尋求可能削弱中東地區反伊朗的聯合陣線，沙國及阿聯也聯手施壓卡達，要求杜哈中止對諸如「穆斯林兄弟會」與掌控加薩走廊的巴勒斯坦「哈瑪斯」等激進組織之支持與金援。