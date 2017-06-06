英國倫敦的波魯市場三日晚間發生恐怖攻擊事件，一名紅衣男子被電視台拍到在撤離現場時從容行走，手上還拿著一杯沒喝完的啤酒，不僅成為英國人淡定面對恐攻的寫照，也被網友戲稱為「英國精神」、「英國人的尊嚴」。一名網友推文說：「人人都在逃生，不過，這傢伙卻一滴（酒）也沒溢出來。天佑英國人！」被轉發逾萬次。也有網友笑稱，「以倫敦的物價，沒有人會想溢出一滴酒。」據稱這杯酒在發生恐攻的波魯巿集要價五．五英鎊（約二一八台幣）。（美聯社）
倫敦淡定哥 逃命不忘啤酒
2017-06-06
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