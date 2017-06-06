恐攻嚇倒英人? 羅琳怒駁紐時

2017-06-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼上月廿二日晚間曼徹斯特體育館自殺炸彈客攻擊事件，英國三日晚間再度發生首都倫敦橋恐怖攻擊後，美國《紐約時報》竟立刻稱兩週接連出事的英國「恐慌（reeling）」。此說引起英國人反感，直批該報「荒謬」、「造謠」；《哈利波特》系列小說作者羅琳更透過「推特」端正視聽，要紐時「別把憂傷與沒膽混淆。」

《紐時》四日頭版頭題報導，「在一個受創恐慌的國家面臨更多恐怖事件之際，倫敦遭遇兩起攻擊。」紐時推特當天一早也推文：「倫敦攻擊事件痛擊了一個依舊因近兩週前曼徹斯特爆炸案重創恐慌的國家。」羅琳隨即指正，「殺害無辜民眾的這群暴徒，會很樂意想像英國『恐慌』，但實情並非如此。別把憂傷與沒膽搞混了。」

英國小說家哈里斯也推文批評：「這種聳動標題正中恐怖份子下懷。英國沒有『恐慌』。」英國作家理查茲則推文敬告「親愛的外國記者：倫敦並未『恐慌』、『畏縮』或『限制活動』。倫敦還是過它的日子，一如往常。」

在社群媒體上，網友張貼各種圖片，表達遭受恐攻後的樂觀團結。有人貼出地鐵站告示牌上的一句話，借用廣為流傳的童謠《倫敦橋垮下來》歌詞，改為「倫敦橋絕不會垮」，「你無法打垮我們的精神」。還有網友張貼二次世界大戰期間納粹德國轟炸倫敦後，一名女士在自家倒塌的廢墟上平靜地喝茶的圖片，指出當年都能熬過長達八個月的爆炸襲擊，要再撐過一場恐怖攻擊，英國肯定沒有問題。