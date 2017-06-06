靠一根警棍 猛警擋三嫌犯

2017-06-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國倫敦三日發生恐怖攻擊案當下，一名身上只帶著警棍、加入警隊未滿兩年的英國交通警察局（BTP）警員，第一時間試圖憑一己之力擋下三名持刀歹徒，最後臉部、頭部和腳受傷嚴重，所幸並未危及生命，英勇行徑令人感佩。

頭、足受傷嚴重 無生命危險

英國交通警察局局長柯勞瑟（Paul Crowther）四日前往醫院探視該員後表示：「如同許多恐攻當下趕赴馳援的人們，他在面對危險時展現出無比的勇氣。對於一名才加入警隊不到兩年的同仁來說，他的勇敢令我非常驕傲。期望他早日康復，我也相信他會被全國上下數百條為他加油打氣的留言所感動。」

恐攻當下正與朋友聚餐的卅八歲橄欖球業餘愛好者、倫敦都會區警察局警員沙葛里斯塔尼（Giovanni Sagristani），目睹一名歹徒闖入餐廳並持刀刺向一名女子的胸膛，立刻徒手「阻截」歹徒，其他人則朝歹徒扔椅子和玻璃杯，把歹徒逼出店外，餐廳職員並降下安全門，把所有人鎖在店內。沙葛里斯塔尼隨後和同行的護士友人利用冰塊和衣服，為傷者加壓止血，時間長達兩小時，英勇行徑獲倫敦都會區警察廳總監狄克（Cressida Dick）讚許。

員警們在危急時刻挺身而出，感人事蹟不勝枚舉，有民眾自發性地在倫敦橋周遭為駐守員警送水，「我們需要團結一心。我來這裡為警察送涼水，但和他們比起來根本不算什麼。他們保護我們，拯救我們的性命。」有超市四日上午無償為員警提供食物和飲料，有間麥當勞則停止對外營業，把庫存的食物和水直接送往急診室。

和暴徒格鬥 報社編輯掛彩

皇家倫敦醫院的醫師瑪利克（Malik Ramadhan）三日返家途中行經倫敦塔橋（Tower Bridge），注意到許多救護車急赴倫敦橋附近，當下決定返回工作崗位待命，「人們受傷嚴重。他們被刺傷的傷口看來就像要致人於死」，許多傷者根本無法開口說話。「週日快報（Sunday Express）」商業版編輯、拳擊和武術愛好者傑夫（Geoff Ho）被歹徒刺傷頸部後，緊急用衣服當成繃帶纏繞在脖子上止血，他四日在臉書上表示：「我無法眼睜睜地看那兩個混蛋傷害那個孤伶伶的保鑣，也不知道是犯傻還是高尚情操，竟然自己跑出去外面打架。」他五日在推特報平安，表示術後傷勢已「正在好轉」。