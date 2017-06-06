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加國美女挨車撞 死在未婚夫懷裡

2017-06-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕三十歲的加拿大女子克莉斯汀．阿契伯德（Christine Archibald，見圖，路透）是三日晚間倫敦恐怖攻擊事件中首位身分確定的罹難者。當時她與未婚夫泰勒．佛格森（Tyler Ferguson）在倫敦橋上散步，攻擊者駕駛的廂型車突然疾駛衝撞她，儘管佛格森立即為她進行人工呼吸，但仍罔效。佛格森的妹妹表示：「他的心徹底粉碎，他抱著她，眼睜睜看著她在自己的臂彎裡去世。」

人工呼吸無效 未婚夫「徹底心碎」

阿契伯德在加國卑詩省卡斯爾加的家人，四日透過加國政府發表聲明指出，她在遊民庇護機構工作，直到近期才移居歐洲，與未婚夫共同生活。聲明說：「她的心為每個人保留一處空間，她深信每個人都應該被珍視與尊重。對於致人於死的冷血殘酷她不會理解。」

阿契伯德任職的「阿爾發之家（Alpha House）」執行長克莉斯汀森說，阿契伯德是優秀的社工員，「對許多人而言，她是明亮的光，而她以慷慨、仁慈與寬闊的心回應成癮者與遊民的各樣議題，激勵我們所有人。」

佛格森的弟弟馬克在社群媒體上寫道：「我無法相信這是真的！我的哥哥與其未婚妻昨晚在倫敦橋上，她是幾個被車子衝撞的罹難者之一，他們竭盡心力仍無法救她。他與所有那些親近她的人的生命，已永遠改變，這些麻木無感的恐怖行為必須停止！」佛格森的妹妹凱西指出，電話傳來哥哥啜泣聲，讓她感到心痛。

馬克指出，佛格森與未婚妻住在荷蘭，兩人計畫等佛格森結束海外工作合約後，返回卑詩省定居。佛格森因工作需在倫敦停留一週，而未曾去過倫敦的阿契伯德趁週末前去陪伴，豈料這趟倫敦行卻成了她的斷魂路。三日的倫敦恐攻造成七人喪生，其中一人是來自法國的二十七歲男子亞歷山卓，他在倫敦生活兩年。倫敦當局尚未公布其他六人身分。

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  • 倫敦恐攻罹難者阿契伯德（左）生前與未婚夫佛格森甜蜜合照。（取自網路）

    倫敦恐攻罹難者阿契伯德（左）生前與未婚夫佛格森甜蜜合照。（取自網路）

  • 恐攻罹難者阿契伯德（路透）

    恐攻罹難者阿契伯德（路透）

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