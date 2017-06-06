倫敦恐攻暴徒鄰友 曾報警無下文

2017-06-06

看YouTube影片 思想變偏激

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國倫敦三日再度發生恐怖攻擊事件，釀成七死、四十八傷悲劇，三名嫌犯當場遭警方擊斃。英國《電訊報（The Telegraph）》四日報導，三嫌其中一人疑似曾在YouTube上觀看激進影片，以致思想走向極端，此前他曾向鄰居小孩洗腦，誘使他們信奉伊斯蘭教。極端組織「伊斯蘭國（IS）」四日已出面承擔責任。

英國警方指出，三嫌的身分已經證實，將在適當情況下公布。警方四日已逮捕十二名嫌犯，包括五男七女，年齡介於十九至六十歲間，全數住在「巴金區」等東倫敦地區。警方五日又再搜索兩間住宅，並逮捕更多嫌犯，尋找三嫌的漏網共謀。

英國首相梅伊警告，英國將面臨更多的仿效攻擊威脅，需做更多對抗此種變態極端伊斯蘭意識形態。目前仍有十八名傷者尚未脫離險境，梅伊表示，恐攻警示將維持在「嚴重」等級。不過，英國在野工黨黨魁柯賓五日表示，梅伊必須為她擔任內政部長六年期間刪減警力一事下台。

其中一名凶嫌的友人告訴英國廣播公司（BBC），凶嫌生前曾在YouTube上觀看美國仇恨傳教士吉布瑞（Ahmad Musa Jibril）的相關影片，其內容相當激進，這類影片在YouTube上容易取得令人驚訝。

給錢給糖 向鄰居小孩洗腦

該名友人表示，他驚覺不對後曾撥打反恐熱線通知當局，但凶嫌未遭逮捕、護照未被查扣，當局未盡職責即時採取行動。該名凶嫌的鄰居婦女賈斯巴里（Erica Gasparri）亦透露，她早於兩年前就向巴金區警方通報，當時凶嫌在公園「洗腦」她的兩名孩子，於齋戒月期間給予金錢和糖果。警方宣稱信息已傳給倫敦警察廳總部，但之後未有下文。

反恐警方已經搜捕該名凶嫌位於巴金區的住處，據信他是巴基斯坦後裔，隨父母來英國尋求庇護。他與妻子育有兩子，父親住在東倫敦，母親已經過世。凶嫌曾在倫敦地鐵一家肯德基速食餐廳工作，許多當地民眾形容他「有禮、普通」，難以相信他竟是恐嫌。

另有民眾表示，該名凶嫌是足球粉絲，熱愛前往當地健身房。兩年前，凶嫌曾被趕出當地清真寺，因為他為了期中選舉，與伊斯蘭教長起了衝突。英國部分媒體應警方要求未公布凶嫌姓名，但《太陽報》、法新社等報導該疑犯綽號為阿卜茲（Abz），犯案時身穿英超兵工廠球衣。

一名鄰居指出，兇嫌近日曾向他請益如何租借廂型車。他於犯案當天連同其他二嫌駕駛白色廂型車衝撞路人。《電訊報》報導，凶嫌早有意圖以車子做為武器，並在「巴金區」極端化數十名準備殉道的學生。