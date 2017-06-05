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鈴木為鈴木釀酒 兩天募得100萬圓

2017-06-05

〔編譯林翠儀／綜合報導〕「鈴木」是日本第二大姓，估計全國約有一百八十萬人，雖然姓氏很普遍，但若懂得有效利用就能創造意想不到的商機。有位姓鈴木的釀酒師，最近以網路集資推出「鈴木為鈴木釀的日本酒『鈴木』」，結果商品上架兩天馬上募得超過一百萬圓（約二十七萬台幣），比目標額五十萬圓多出一倍。

現年三十三歲的鈴木隆廣是埼玉縣久喜市「寒梅酒造」的釀酒師，他為了釀造理想中的日本酒，首次挑戰傳統的「生酛」釀法，以天然的乳酸培養酒母釀酒。由於這項技術相當耗時費事，近年因釀酒技術的改革差點失傳，這種以「生酛」釀法釀成且未經加熱處理的「生酒」，也因為產量不多所以很少在市面流通。

為籌募這種古法釀酒的資金，鈴木隆廣靈機一動在群募網站號召「同宗」支持，仗著全日本有一百八十萬名鈴木先生與鈴木小姐，鈴木隆廣將他釀好的清酒命名為「鈴木」，還請來書家名家鈴木猛利為標籤題字，希望鈴木宗親力挺自家人。

結果這項號召果然發揮作用，鈴木在群募網站推出兩千七百圓到十萬圓等六各種商品組合，其中為「鈴木」宗親搭配的商品組合價格最實惠，雖然限定只有姓鈴木的人可以訂購，卻最早被訂購一空，其他商品組合也所剩不多，群募的目標額設定為五十萬圓，但短短兩天就飆破百萬圓，讓鈴木也體會了「菜市場姓氏」的雄厚實力。

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  • 日本一名姓鈴木的釀酒師，最近透過網路集資推出「鈴木為鈴木釀的日本酒『鈴木』」，造成轟動。（取自網路）

    日本一名姓鈴木的釀酒師，最近透過網路集資推出「鈴木為鈴木釀的日本酒『鈴木』」，造成轟動。（取自網路）

  • 日本一名姓鈴木的釀酒師，最近透過網路集資推出「鈴木為鈴木釀的日本酒『鈴木』」，造成轟動。（取自網路）

    日本一名姓鈴木的釀酒師，最近透過網路集資推出「鈴木為鈴木釀的日本酒『鈴木』」，造成轟動。（取自網路）

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