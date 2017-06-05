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全球「氣」川普 美大使推給歐巴馬

2017-06-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普一日宣布退出對抗全球暖化的「巴黎協定」後，遭到國際社會異口同聲痛批愚昧，以紐約為首的全球多座城市，三日更串連發動「為真相而走（March for Truth）」示威遊行，斥責川普漠視氣候議題，同時也要求獨立調查「通俄門」醜聞。在此同時，美國副總統彭斯和駐聯合國大使海利均緩頰道，川普相信氣候變遷之說，但他必須優先考量美國人民。

三日的反川普大遊行在美國華府、波特蘭，以及德國慕尼黑、秘魯利馬等全球各大城市舉行，以紐約逾三千人參與規模最大，示威者在曼哈頓下城區的弗利廣場聚集，沿途舉著各色反對標語，高喊「騙子」、「奪回美國」、「把他（指川普）關起來」等口號。華府的華盛頓紀念碑亦聚集大批示威者，眾人還呼籲針對川普陣營與俄羅斯的關聯進行全面及獨立的調查，並要求川普公布稅務資料。

在此同時，數百名不甘示弱的川普支持者，亦在白宮外以「匹茲堡，而非巴黎」為主題發動遊行，對川普重視美國利益而退出巴黎協定大表讚賞。法新社所採訪的遊行民眾表示，比起全球氣候變遷，他們更關切興築美墨邊界圍牆等其他國內議題。更有民眾直言，同意須保護地球環境，但巴黎協定「讓美國花費數十億美元，其他國家卻什麼也不用做」。

針對外界質疑川普在氣候議題上的立場，美國駐聯合國大使海利在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）「美國國情（State of the Union）」的專訪中首度表示，川普相信全球暖化等氣候問題確實存在，也認同人為汙染物是原因之一，美國必須為此擔起責任的說法。如今，雖然美國不再履行巴黎協定，但不代表美方不再關心環境問題。相反地，美方今後仍會繼續「做該做的事」，控制氣候變遷的幅度。

此外，在被問及美國何以退出巴黎協定時，海利將矛頭指向前總統歐巴馬，稱其所簽署的協定內容，賦予美國「太繁重、太嚴格且無法達成」的義務，這將損害美國商業，就業市場將更加困頓。不過，當主持人詢問是否同意川普所說，氣候變遷僅是中國為了降低美國製造業競爭力而策畫的騙局，海利則拒絕回答。專訪內容將在台灣時間五日播出。

另，美國副總統彭斯三日也在愛荷華州的政治集會上聲援川普，稱倘若美國繼續遵守巴黎協定，對美國經濟成長將是一大負擔，並危及基層勞工。

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  • 圖為華府國家廣場的示威隊伍。（法新社）

    圖為華府國家廣場的示威隊伍。（法新社）

  • 以紐約為首的全球多座城市三日串連發動「為真相而走」遊行，斥責美國總統川普漠視氣候議題，同時也要求獨立調查「通俄門」醜聞。（法新社）

    以紐約為首的全球多座城市三日串連發動「為真相而走」遊行，斥責美國總統川普漠視氣候議題，同時也要求獨立調查「通俄門」醜聞。（法新社）

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