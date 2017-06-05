菲賭場37死慘案 賭鬼放的火

2017-06-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓當局四日證實，犯下日前馬尼拉賭場度假村致命攻擊的槍手，是一名有賭癮、欠債超過台幣兩百萬元的菲國前公務員，確認本案無關恐怖主義。伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）在案發後隨即宣稱旗下成員犯案，當時就遭菲國當局駁斥，認為應該只是一場失敗的搶劫。

菲國總統杜特蒂與警方證實，馬尼拉雲頂世界賭場度假村攻擊的嫌犯，是四十二歲的菲律賓人傑西．哈維爾．卡洛斯（Jessie Javier Carlos）。杜特蒂說，卡洛斯是習慣性賭徒，沉迷賭博讓他失去人生中的一切，以致變得瘋狂，因而透過犯案宣洩憤怒…「這不是恐怖主義」。菲律賓首都區警長艾爾巴耶德則說，菲律賓娛樂和博彩公司（PAGCOR）應卡洛斯的親人要求禁止卡洛斯進入所有賭場，此舉可能觸怒卡洛斯，「所以他才會對賭場這麼火大」。

艾爾巴耶德說，警方重申稍早的聲明，即此一攻擊並非恐怖主義行動，而是警方一直以來所認定的個人行動。ＩＳ在本案發生後隨即宣稱犯案，甚至還發表聲明公佈嫌犯姓名，但都遭菲國當局否認，並斥之為ＩＳ主動搶功。菲國警方除了將本案定調為無關恐攻的單人搶劫，也會繼續調查雲頂世界可能有的安全疏漏。艾爾巴耶德還引述卡洛斯近親的說法，指稱卡洛斯債台高築，沉迷賭場博弈，「他早有賭癮，有賭癮的人頭腦就不會正常。」卡洛斯欠債四百萬菲律賓披索（約兩百四十三萬台幣），案發時不但在賭場內朝天花板開槍與縱火，還搜刮了價值一億一千三百萬菲律賓披索的賭場籌碼。

警方與稅務單位表示，卡洛斯曾是菲國財政部的稅務專家，二○一四年四月因未能誠實申報曾遭逮捕與有債務而遭解職。卡洛斯在二日午夜持武器闖入並縱火燒賭桌，導致三十七人被濃煙嗆死，包括四名台灣人，與艾爾巴耶德一同出席記者會的卡洛斯雙親乞求罹難者家屬的原諒。卡洛斯作案時曾遭賭場警衛槍擊，稍後被發現在賭場度假村的客房內自焚身亡，身後留有三名子女。