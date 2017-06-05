煙火誤為恐攻 義球迷踩踏逾千傷

1527人輕重傷 7歲童昏迷
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕義大利杜林市三日晚間在聖卡羅廣場（Piazza San Carlo）轉播歐洲足球冠軍聯賽決賽，比賽結束前十分鐘，廣場驚傳巨響，球迷誤以為是炸彈爆炸，驚慌奔逃時發生踩踏，逾一千五百人受傷。當局四日證實，踩踏事件造成一五二七人輕重傷，其中三名重傷者都無生命危險，包括一名仍陷入昏迷的七歲兒童，他的頭部及四肢在推擠時遭到人群踐踏。
歐冠盃決賽 數千人看轉播
歐洲冠軍聯賽（Champions League）三日在英國威爾斯卡迪夫（Cardiff）舉行年度決賽，義大利足球隊祖文特斯（Juventus）對戰西班牙足球隊皇家馬德里（Real Madrid）。數千名球迷晚間湧入聖卡羅廣場觀看球賽轉播，比賽結束前十分鐘，廣場驚傳巨響，部分民眾大喊有炸彈，現場隨即陷入混亂，人群四處逃竄，爆發踩踏事件。目擊者指出，現場突然有人施放煙火，聲響被誤認成爆炸聲，引發群眾恐慌。警方仍在調查事件起因。
民眾向法新社表示，「人群像波浪般跌落在別人身上」、「人們不停尖叫。有人跌倒在我身上時，他的血噴到我。真的很可怕，我們以為又發生像英國曼徹斯特演唱會的爆炸案」、「我們就是很恐慌地試圖逃離那裡」。人群疏散後的廣場，滿地都是民眾奔逃時不慎掉落的球鞋、啤酒瓶，以及一堆堆的行李和物品。民眾在推擠中和親友走散，到處都有人在尋找朋友或家屬，其中包括許多走失的孩子。
祖文特斯最後以一比四輸給皇家馬德里，對義大利球迷來說實在是悲慘的一夜。就在聖卡羅廣場發生踩踏事件不久後，英國倫敦三日晚間發生恐怖攻擊。