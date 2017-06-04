38歲同志 將任愛爾蘭總理

2017-06-04

印度移民之子瓦拉德卡 寫下3個第一

〔編譯張沛元／綜合二日外電報導〕卅八歲的印度裔男同志瓦拉德卡（Leo Varadkar）二日當選愛爾蘭執政黨統一黨（Fine Gael）黨主席，寫下三個第一︰將成為愛爾蘭歷來最年輕的總理，也是這個保守的天主教國家的首位出櫃同志總理，以及首位少數族裔出身的總理。瓦拉德卡的年紀以及在愛爾蘭政壇罕見的少數民族身分，讓他的勝選蘊含世代交替與走出傳統的重要意義。

天主教國家首見

瓦拉德卡在曾是愛爾蘭國會的都柏林市長官邸前發表勝選演說時表示，倘若這場選舉有任何含意，那就是偏見在愛爾蘭無立足之地……他的父親歷經千山萬水在愛爾蘭建立家園，「我猜他可能沒想過有朝一日他的兒子會成為領導人。」瓦拉德卡對手、住房部長柯伏尼（Simon Coveney）稱這場黨主席選舉「火花四射但莊重高尚」，並誓言會與瓦拉德卡合作。預料瓦拉德卡將在十二日國會開議後經表決接替六十六歲的肯尼出任總理。

儘管瓦拉德卡拿到六成的黨員、地方代表與國會議員的選票，但卻在普選票中以三十五％比六十五％輸給柯伏尼。根據該黨的黨主席選舉制度，該黨國會議員佔整體選票六十五％，地方議員佔十％，一般民眾佔二十五％。瓦拉德卡為求勝選卯足全力，很早就獲得該黨多名大老公開背書，最後順利在七十三名統一黨國會議員中拿到五十一票，睥睨柯伏尼的二十二票；但是支持柯伏尼的草根階層顯然仍對他心存疑慮。

瓦拉德卡的父親是來自印度孟買的醫師，母親則為愛爾蘭裔的護士；瓦拉德卡畢業於都柏林三一學院，起初克紹箕裘從醫，○四年投入政壇，○七年當選國會議員，一四年出任衛生部長，並在愛爾蘭公投通過同志婚姻合法化的一五年接受電台訪問時公開出櫃。瓦拉德卡當時表示，不能單憑性取向、職業與族裔來定義他「……我不是印度混血的政治家，也不是醫師政治家，又或是同志政治家，這些只是我的一部分，不能定義我是誰。」

歷來最年輕總理

儘管國際社會對這場黨主席選舉多聚焦於瓦拉德卡的性取向與族裔，不到四十歲的年紀更被拿來與法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道相提並論，但愛爾蘭當地關注的卻是社經議題，包括瓦拉德卡將如何帶領愛爾蘭經濟復甦與對付英國脫歐。