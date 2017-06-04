馬克宏嗆川普 國內外叫好

2017-06-04

雙語演說影片轟動網路

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／三日報導〕美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定後，法國總統馬克宏隨即發布用法、英雙語痛批川普的演說影片，轟動網路，在國內外一片叫好的聲勢中，他領導的「共和前進黨」民調繼續挺揚，在本月十一、十八日兩輪投票的國民議會（法國國會下議院）大選過半有望。

批美退出巴黎協定背棄世界

川普在法國總統大選中偏好極右派候選人勒班是不爭的事實，馬克宏此次痛擊堪稱回報前仇，他不但強烈表達川普「對美國利益、美國人民與地球未來」犯下三重大錯，還批評美國背棄世界，直接向美國公民喊話，歡迎對川普決定失望的美國科學家、工程師、企業家、關心社會的公民赴法為改善氣候尋找解決方案。他不但強調「法國不會放棄這場戰鬥」，還對美國公民說「法國不會背棄美國人民」。

網友盛讚 封他「地球總統」

馬克宏明白表示美國退出協定只會傷害自己，重新談判絕無可能，既沒有備用的「Ｂ計畫」也「沒有備用地球」。這個三分鐘的視頻一上網就被瘋狂轉貼，有網友嘲笑川普，稱法國終於出現一位英文說得比美國總統還好的總統，還有人說馬克宏應該自許是「自由世界的領袖」，而他反嗆川普所提的「讓地球再度偉大」口號，讓他被網友封為「地球總統」。

很明顯地從跟川普的「強勢握手」、當面對俄國總統普廷抱怨駭客介入法國大選，都顯示出這位上任不到一個月的法國新總統，一改前任薩科茲的「俗氣」、歐蘭德的「軟弱」，給法國人在國際舞台上注入新的信心跟希望。

表現亮眼 國會選情添利多

馬克宏表示跟美國依然是盟友，在反恐、國防、安全、經濟、工業等問題上會繼續合作，唯獨「不包括氣候變化問題」。他的表現讓「共和前進黨」聲勢大好，最新民調預估其可在國會大選中囊括三十％的選票。Ipsos本週民調顯示，馬克宏的跨黨派大聯盟可能會奪下約三九五到四二五席，在五七七席的國民議會中輕易過半。