打壓宗教自由 中國強迫維族改名

2017-06-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕伊斯蘭教齋戒月上月廿六日展開，全球穆斯林自日出起至日落間，必須力行禁食與祈禱。就在大部分人口奉行年度齋戒之時，中國新疆維吾爾族自治區公布新規，強制十六歲以下的未成年人改掉「具宗教性」的名字。同時，當局要求餐廳正常營業，清真寺宣傳反對封齋。

當局繼四月明文禁止新生兒使用「具宗教性」的特定名字之後，再擴大強制力至十六歲以下的孩子，只要名字被認定「深具宗教性」就得改名；十六歲是他們可取得身分證的年齡。「自由亞洲電台」報導，包括伊斯蘭（Islam）、可蘭（Quran）、麥加（Mecca）、吉哈德（Jihad）、伊瑪目（Imam）、沙達姆（Saddam）、哈吉（Hajj）、麥地那（Medina）、阿拉法特（Arafat）等十五個名字被禁止使用。

中國國務院一日發表《新疆人權事業的發展進步》白皮書，聲稱新疆的宗教信仰自由得到尊重保護，正常宗教需求得到滿足。但根據「世界維吾爾大會」五月發表有關新疆地區二○一六人權情況的年度報告顯示，中國政府仍持續在此地區維持高壓政策，進一步壓制宗教和文化自由，維吾爾族的日常宗教和文化習慣被看成是非法活動，面臨懲罰。世界維吾爾大會前秘書長努爾穆薩巴依指出，新疆的宗教自由受到嚴重壓迫，現在的情況是近年來最壞的。

新疆是中國「一帶一路」計畫的核心地區，中國政府積極鼓勵漢族移民到此區域發展，漢族現已佔當地約四十五％的人口。中國國家主席習近平二○一二年上台後，進一步加強對維吾爾族管制，近來更沒收一二年八月前印刷的可蘭經，聲稱其中有「極端內容」。