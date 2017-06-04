賭場慘案誰幹的 菲政府不同調

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓馬尼拉賭場度假村「馬尼拉雲頂世界」（Resorts World Manila）二日發生槍擊及縱火慘案，警方三日鎖定一名計程車司機為調查對象，進一步掌握發動此孤狼式攻擊的男子特徵，但尚無法確認其身分和動機。儘管如此，菲國總統杜特蒂和當地警方仍否認「伊斯蘭國（ＩＳ）」等恐怖組織涉入，惟菲國眾議院議長高唱反調，堅稱此事件為恐怖攻擊。
總統杜特蒂否認IS涉入
菲國警方三日公布賭場監視器畫面，一名全身黑衣、戴黑色頭套、揹黑色背包的男子闖入賭場後，持M4自動步槍對空鳴槍，又在多張賭桌上潑灑汽油縱火，造成四名台灣人在內的至少三十八人被濃煙嗆死。兇手成功搶奪價值約台幣六八四七萬元籌碼後，與警衛駁火時腿部中彈，逃入賭場飯店房間內自焚身亡。事實上，警方三日已推翻及澄清前日的許多說法，包括兇手並非自行開車到賭場，而是搭乘計程車前往，該名計程車司機被列為「重要關係人」，正在對其訊問。
警方指出，兇手為身高逾一八○公分、蓄八字鬍、說英語、四十餘歲的白人男性，但根據司機供述，兇手似乎也口操菲國當地語言「他加祿語（Tagalog）」，且證實當時是獨自一人。此外，雖然警方認為該事件為一起搶劫案，但三日的調查顯示，兇手隨後就將得手的籌碼全數丟棄在廁所內，此一發現則與警方所稱的搶劫之說產生矛盾。
ＩＳ二日即聲稱犯案，但菲國總統杜特蒂三日親自否認，稱槍手「瘋了，因為他偷沒辦法用的賭場籌碼」，「這不是ＩＳ幹的，ＩＳ會更殘暴，會任意殺人」。總統府發言人阿貝拉二日即表示，事件與掃蕩民答那峨島伊斯蘭激進份子的軍事行動無關。
眾院議長堅稱是恐攻
儘管如此，與總統杜特蒂關係密切的眾議院議長阿爾瓦雷斯（Pantaleon Alvarez）卻不同意上述看法，反而直指這類事件在其他國家早已有先例，為「孤狼發動恐襲的鮮明案例」，目的正是「針對無辜老百姓，蓄意製造最巨大的人命及財物損失」，為菲國國安敲響警鐘。
於此同時，馬尼拉警察局長阿巴雅德（Oscar Albayalde）三日表示，倘若該名兇手真為恐攻自殺客，那麼他應當會大開殺戒，但他實際上並無射殺任何人，包括在他眼前竄逃的民眾，甚至還朝著民眾大喊「滾出去」。
「馬尼拉雲頂世界」宣布，會給予每位罹難者家屬一百萬菲律賓披索（約台幣六十一萬元）的慰問金。