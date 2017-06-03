柯米下週作證 川普恐祭特權阻擋

2017-06-03

〔編譯周虹汶／路透二日電〕對俄羅斯疑干預美國二○一六年總統大選案窮追不捨，上月九日因此突然被美國總統川普炒魷魚的美國聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米，六日將首度前往美國參議院情報委員會公開作證及接受閉門調查，包括川普是否曾要他收手停查前國家安全顧問弗林等機密，有望公諸於世。不過，法律專家認為，無所不用其極的川普非常可能祭出「行政特權」，阻止柯米說出真相，全案走向有待觀望。

「行政特權」允許美國總統不公開行政部門運作資訊，原意是讓政府有效運作，國會調查應適當尊重。不過，美國最高法院四十三年前審理事關掩飾監聽政敵「水門案」的「一九七四年美國訴尼克森案」時，曾否定美國總統與親信間通訊的「絕對行政特權」性質，強調行政特權僅可用於保護國家利益，以及行政部門間敏感機密通訊，不許「公共利益」無限上綱，此判決當年導致尼克森火速下台。

而若真打算引用「行政特權」對抗國會調查，路透指出，川普恐得先取得司法部法律顧問局支持，並拿到該局書面備忘錄。順利到手之後，川普才能動用「行政特權」，禁止現任或前任政府官員透露行政運作資訊。

至於川普能否藉此順利堵住柯米之口，美國法律專家認為，川普可能早就自行破功。因川普早就公開提過他和柯米的對話，甚至放上推特；此時再辯稱全案事關國家安全，恐說不通。但行政特權本就不該用來「掩蓋政府所幹壞事」，如果川普不死心，繼續設法阻擋柯米，恐另惹出妨害司法風波。