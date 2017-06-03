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川普上訴 要求恢復禁穆令

2017-06-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國川普政府一日向聯邦最高法院提出上訴，要求法官推翻下級法院的判決，恢復他日前頒布的旅遊行政命令，暫時禁止六個穆斯林國家的公民入境。

川普一月份簽署行政命令，禁止七個穆斯林國家的公民入美九十天，並且停收難民一百二十天，但很快便遭法院下達禁制令。川普當時揚言要上訴到聯邦最高法院，之後卻選擇三月份再下達修正版旅遊禁令，將伊拉克剔出黑名單，也移除無限期暫停敘利亞難民入境的規定，但仍遭馬里蘭州和夏威夷州等聯邦法官阻止。

為此，美國司法部律師要求最高法院駁回聯邦第四巡迴上訴法院的裁決，並且聽取口頭辯論。該法院於上週以十票對三票，維持下級法院裁定，繼續凍結川普的修正版旅遊禁令。

另外，司法部律師亦要求聯邦最高法院撤除夏威夷州聯邦法官擋下修正版旅遊禁令的裁決，加州舊金山第九巡迴上訴法院自五月起尚在審理相關訴訟。

司法部律師承認圍繞旅遊禁令的政治辯論備受矚目，但強調法院確認總統在移民議題上的權威至關重要。聯邦最高法院九名大法官將進行投票，決定是否同意政府的要求。

美國司法部由發言人出面表示：「政府確信總統的行政命令在其法律權威下，維持國家安全，保護社群免於恐怖主義。總統可拒絕接受資助或庇護恐怖主義國家的人民入境，直到他們能適當地接受審查，不對國安構成威脅。」

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  • 川普（路透檔案照）

    川普（路透檔案照）

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