槍手搶籌碼 菲警研判非恐攻

馬尼拉賭場遭攻擊案
〔編譯張沛元、記者呂伊萱／綜合報導〕儘管伊斯蘭教遜尼派極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）宣稱犯案，從槍手未朝賭場內的群眾開槍、犯案時沒有高呼口號，以及還趁亂搜刮帶出賭場就不能用的巨額籌碼等行為來看，二日發生在菲律賓首都馬尼拉一家賭場度假村的致命攻擊事件，據信並非恐怖主義活動，而只是一般搶劫。
菲律賓星報報導，反暴動與反恐分析師法蘭科認為，目前還不清楚到底發生了什麼事，但他傾向相信搶劫說；畢竟，倘若真的是一場孤狼式恐怖攻擊，死傷人數絕非僅數十人。法蘭科還說，孤狼式恐攻其實意味脆弱，ＩＳ之所以到處煽動孤狼式恐攻，說穿了不過就是缺乏有規模的組織，但恐怖主義在菲律賓其實相對較有規律。
菲國警方也不認為賭場攻擊幕後主使是ＩＳ。菲國警察首長羅薩說，槍手持攻擊步槍登堂入室卻未朝任何人，包括追著他的度假村警衛開槍，反而曾遭一名度假村警衛開槍打中與受傷，警方因此正在了解犯案動機是否是搶劫。羅薩說，武裝兇嫌直接進入賭場區與縱火，並前往籌碼儲藏室拿走價值一億一千三百萬菲律賓披索的籌碼，推測兇嫌並非恐怖份子，而是輸錢的憤怒賭客。
沒開槍殺人 也沒高呼口號
菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫也認為，槍手企圖偷籌碼便足以證明本案與ＩＳ無關；ＩＳ宣稱犯案純屬宣傳……「倘若這名孤狼槍手真的是ＩＳ的恐怖份子，他為何沒開槍殺賭場裡的人，而只去偷賭場籌碼？」
此外，該度假村的安全措施也令人憂心。目前並不清楚槍手如何能堂而皇之將汽油與攻擊步槍帶入擁擠的度假村賭場。度假村監視器畫面顯示，兇嫌從停車場直接進入度假村建築物，曾經過一名獨自駐守的度假村女保全，但該女保全疑似被兇嫌的自動步槍嚇到毫無作為。賭場首席執行長雷利說，只有在度假村園區周圍的警衛會持有武器，內部保全沒有，也不會與嫌犯交手，以免事態惡化。
菲國目前正在民答那峨島馬拉威（Marawi）市與親「伊斯蘭國」叛亂組織激戰，並宣佈民答那峨島戒嚴，我國外交部將菲律賓民答那峨島中西部、三寶顏半島及西部蘇祿群島列為「紅色」警示，建議國人應避免前往。