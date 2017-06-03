香格里拉對話 馬提斯︰美仍重視亞太

2017-06-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕亞洲最大的年度安全會議「香格里拉對話」二至四日在新加坡舉行，將聚焦北韓飛彈及核武計畫、中國持續推動南海軍事化、國際恐怖主義滲透亞洲等問題。值得注意的是，在美方亞洲盟友一致對川普政府亞太戰略表示憂心的情況下，美國國防部長馬提斯也將在會議期間重申川普仍然重視亞太情勢，並堅定支持亞太盟友。

聚焦南海、恐攻等議題

香格里拉對話旨在探討亞太地區的安全形勢，並加強亞太國家的互信及合作。澳洲總理滕博爾在今年度會議開幕演說指出，亞洲近年來面臨朝鮮半島情勢緊張、南海主權紛爭不休、「伊斯蘭國（ＩＳ）」禍害蔓延等危機，而今年上任的美國總統川普，又先後宣布退出「跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）」和「巴黎協定」等，令人擔心美國可能逐漸卸下全球領導角色。因此，日本、南韓等美方在亞洲的盟國，均高度重視美方今年有何表態。

法新社指出，在川普改變選戰期間對中國的不友善態度，轉而尋求北京施壓北韓後，亞太其他國家就持續觀望美方的亞太政策方向，以及美方未來將在問題叢生的亞太地區扮演何種角色。曾在今年二月訪問日、韓的美國國防部長馬提斯，二日抵達新加坡後率先向隨行記者表示，他將在三日的演說中強調「美國與亞太盟友站在一起」，確保所有國家都遵守國際秩序和法律，維護和平、繁榮、自由的亞洲。

美國國防部亞太安全事務資深顧問海大衛（David Helvey）分析，馬提斯此次的挑戰在於，必須向亞太盟友保證，美方能在南海議題上施壓北京，也能說服北京相信，控制北韓威脅將有利於中方的安全利益。於此同時，澳洲總理滕博爾在開幕演說中強調，中國確實在北韓問題上具有牽制平壤的力量，因此，亞太各國盼中國在北韓問題負起責任，否則各國將加強彼此間以及與美方的同盟關係，藉此制衡、甚至孤立北京。

此外，聯合國安全理事會將在美東時間二日，針對將更多北韓個人及實體列入黑名單的提案進行表決。此為美國與中國對於北韓今年九度試射飛彈，所提出的最新制裁。於此同時，美國國防部另表示，「原則上」將會支持美國參議院軍事委員會主席麥肯的提案，增加亞太地區七十五億美元（約二二七○億台幣）的軍事支出。

另一方面，此次香格里拉安全會議的另一項重點，為英國、澳洲、紐西蘭、新加坡和馬來西亞，將針對亞太地區近年所面臨的國際恐怖主義威脅，重新擬定一九七一年所簽訂「五國聯防協議（ＦＰＤＡ）」，確保各協議國在彼此遭受攻擊時，所應給予的軍事支援。分析指出，隨著中國更加富有、強壯、獨斷，且美國的亞太策略未明朗，各國勢必強化自身的軍事實力。