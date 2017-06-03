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美退縮 中國趁勢坐大

2017-06-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普棄守巴黎氣候協定，再度衝擊原有的世界秩序。紐約時報指出，這可能是川普送給中國最棒戰略禮物，讓中國得以填補美國留下的全球領導真空。美聯社指出，川普此舉可能促使北京在阻止全球暖化、提倡綠能科技等議題上取得領導地位，並且加深外界對於美國正從國際社會退卻的觀感。

《紐時》分析，川普的「美國優先」政策造成「美國孤立」。棄守巴黎協定製造出全球領導真空，給予美國盟邦與敵人成熟時機，重塑世界的權力結構，使中國在貿易規則、環境標準、融資基礎建設計畫上有更大影響力。

美聯社報導，中國是全球最大二氧化碳排放國，但中國在巴黎協定二○三○年前停止碳排放成長的目標上大有進展。中國邁向再生能源的步伐上已超越美國，其發電量有二十％來自再生能源，美國僅有十三％。

另外，中國雖重度仰賴煤炭，其十三億人口仍面臨污染問題，但其領導階層決心改革。相較川普的退出，北京已於上週承諾將與歐洲聯手維護巴黎協定。

除了環保以外，川普也在貿易和發展上背離美國的傳統角色，中國趁機填補真空。中國推動的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）去年開幕，與美國主導的世界銀行互別苗頭。

中國國家主席習近平年初出席達沃斯世界經濟論壇時，甚至擁抱全球化。對照之下，川普卻退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），提議減少美國對貧窮國家的人道與發展援助預算。

《華爾街日報》指出，美國退出巴黎協定，將中國推上領導的駕駛座，將提升中國在這全球重大議題上的影響力，儘管中國對承擔新的國際責任持審慎態度，仍不情願擔當領導之位。

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  • 川普（歐新社）

    川普（歐新社）

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