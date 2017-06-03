共和黨人按讚、多數民意喝倒彩

2017-06-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕選前直指氣候變遷議題是「騙局」，美國共和黨籍總統川普一日終於退出他上台前就揚言撕毀的「巴黎協定」，違背美國許多民眾意願，但討好其選民基本盤，引來共和黨人喝采。《紐約時報》指出，川普此舉其實是充滿算計的政治豪賭，因為只要守住死忠派，就有機會走上他連任之路。

川普一月上台後，目前在國會兩院居多數的共和黨火速推翻由前朝歐巴馬政府制定的多項環境法規，因為共和黨議員多來自產煤、石油與天然氣的州別。因此， 川普宣布退出後，眾議院共和黨籍議長萊恩立刻透過推特附和；同黨的參議院多數黨領袖麥康諾也說，「透過退出高不可攀的巴黎協定，川普總統實現了他保護美國中產階級家庭與產煤地區勞工的承諾，使之免於承受能源價格高漲及失去工作的可能性。」

而根據線上民意調查公司「輿觀」（YouGov）五月為《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）所做研究，去年十一月投給川普的選民中，有四十六％贊同川普這項決定，但逾廿％未表意見；相反地，當初和川普對打的民主黨候選人希拉蕊選民，多希望美國繼續支持巴黎協定，比率高達九十二％。

紐時︰川普守住死忠派 為連任鋪路

值得注意的是，美國耶魯大學「氣候變遷對話」計畫提出截然不同的數據，聲稱各州皆支持參與協定，同意者比率占全美註冊選民六十九％；甚至連川普支持者都有四十七％贊同，僅廿八％否定。不過，蓋洛普民調也發現，談到美國當前最須迫切解決的議題，有廿一％認為是經濟，環境與污染問題僅獲二％民眾關注。

《紐時》分析，上台不到五個月的川普只在乎其死忠支持者觀感，希望藉此在明年國會期中選舉拿到滿意的成績單，進一步為二○二○年大選連任鋪路。