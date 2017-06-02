塞森斯與俄使疑有第三會 美國會調查

2017-06-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）五月卅一日報導，根據國會民主、共和兩黨消息人士以及曾聽取相關簡報的官員的說法，國會調查人員正試圖了解，司法部長塞森斯除了稍早被迫坦承曾在去年美國總統大選期間兩度與俄羅斯駐美大使基斯利亞克會面外，是否還有隱而未宣的第三次私會。倘若真有如此，這將是塞森斯第二度被抓包隱匿與基斯利亞克的會面。

消息人士透露，國會調查人員想要取得額外資訊，包括塞森斯的活動日程表，調查重點在於塞森斯與基斯利亞克是否曾於去年四月二十七日在華府五月花大飯店會晤。當時還在爭取代表共和黨問鼎白宮的川普總統，就在該飯店發表他的第一份重要外交政策演說；而塞、基二人在川普演說前，曾出席一場與會者包括籌辦人員與外交官等人的小型貴賓招待會。塞森斯在去年大選期間是代表阿拉巴馬州的國會參議員，川普當選後獲延攬出任司法部長，其任命案在今年二月於參議院中過關。

除了國會調查人員，聯邦調查局（ＦＢＩ）也想判定川普競選團隊可能與基斯利亞克在該活動上交流的內容，此為調查俄羅斯干預美國總統大選的更廣泛的反情報調查的一部分。消息人士指出，ＦＢＩ想了解當天在五月花大飯店是否有另一場私下會面。儘管國會調查人員或ＦＢＩ皆無法肯定的確有這樣的一場會面，但也認為若真有私會，也可能是偶然而非事先刻意安排。