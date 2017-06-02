1989年6月4日北京天安門事件距今已28年，一組多達21張的黑白照片，一日首度在紐約時報中文網曝光，包括一張台灣同學會聲援的照片。這組照片的來源是當年才25歲的大連海事學院航海系四年級學生David Chen，當時他和數十名同學一起搭車前往天安門廣場，並以在台灣的舅舅贈送的相機，記錄這場運動的真實面貌。儘管對運動的情況和領導人物並不熟悉，但他和當時大多數學生一樣，對這場波瀾壯闊的運動充滿樂觀與美好期待，照片中可以看到他們在天安門廣場上比出各種勝利手勢。他們在廣場待了十天後，帶著拍攝的四捲底片返回大連公開展示，為學生募款，但隨後發生血腥鎮壓，讓David徹底失望，直到他移居美國才決定公開這些照片。（翻攝自紐約時報中文網）
中國學生聲援六四 照片塵封28年
2017-06-02
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 川普宣布 退出巴黎氣候協定
- 女子假裝看不見長達28年 原因「瞎」到爆
- 巴黎市長批川普 將帶來「嚴重且致命的後果」
- 《中英對照讀新聞》Princess Mako all smiles as she leaves for ’land of happiness’－真子公主笑容滿面地前往「幸福國度」
- 中國、歐盟聲明︰力挺巴黎氣候協定
網友回應
熱門新聞
- 強舔女員工下體 色老闆賠錢逃牢獄之災
- 感念丁松筠來台奉獻半世紀 柯P：這裡是你永遠的家
- 惠譽警告︰Fed獨立性若削弱 美元恐遭大量拋售
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung says she is open to early handover of KMT
- 筏子溪整治 憂危及瀕臨絕種巴氏銀鮈
- 米倉涼子女力 勸Buy真珠
- 張鈞甯耍心機 女神大走鐘
- 美政策轉彎 川普宣布退出巴黎氣候協定
- 台塑越鋼廠點火 首塊扁鋼胚誕生
- 對流雲系籠罩北台灣 三芝雨量飆破200毫米
- 詹皓晴次盤搶七勝出 法網混雙過頭關
- 玉溪、鳳榮農會總幹事第二輪候聘 3人登記
- 考上醫大不給讀怒刺父／虎爸撤告 父子大和解
- 田中又核爆 吉總也束手
- 雙城論壇傳停辦？ 北市府：一切還在討論中
- 宜縣三鄉聯盟拚縣長 爆綠營大老摸頭
- 朱延平自爆 被豬哥亮念沒來看我
- 盧彥勳、莊佳容 法網說bye bye
- 天文迷照過來 週六觀金星像弦月
- 澳堵炒房 對外國買家增稅
- 中國信託金控 榮獲2017亞洲企業社會責任獎肯定
- 《觀察筆記》不落人後
- 男星攻蛋砰砰叫 吞蜆錠不「關機」
- 新海橋單車道照明 將加裝腰燈
- 水質環境污染 北港溪不見田蚌
- 宜蘭開鍘 拆違規農舍
- 美顏神器升級 搭眼霜拉提
- 強舔女員工下體 色老闆賠75萬換免關
- 盧廣仲狂練髒話 尬蔡振南
- 基隆海洋老鷹嘉年華踩街 24日交管
- 台電2工程拖1年沒回應 下包將進場惹議
- 夏月電價 每戶去年平均貴446元
- 總統府便衣憲兵換新裝
- 綠水手服吸睛 奪中區高校制服冠軍
- 穿黃衣賞「黃金雨」 虎頭埤入園半票
- 汽車上火車 單趟載4輛往返宜花
- 鳳凰花映土埆厝 左鎮美景紅35年
- 《小選店 大紅牌》4
- 宜縣開鍘違規農舍... 議長支持依法行政 小農盼設檢舉平台
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan remains 14th in global competitiveness
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國學生聲援六四 照片塵封28年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分