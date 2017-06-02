| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流雲系籠罩北台灣 三芝雨量飆破200毫米 川普宣布 退出巴黎氣候協定
 首頁 > 國際

中國學生聲援六四 照片塵封28年

2017-06-02

1989年6月4日北京天安門事件距今已28年，一組多達21張的黑白照片，一日首度在紐約時報中文網曝光，包括一張台灣同學會聲援的照片。這組照片的來源是當年才25歲的大連海事學院航海系四年級學生David Chen，當時他和數十名同學一起搭車前往天安門廣場，並以在台灣的舅舅贈送的相機，記錄這場運動的真實面貌。儘管對運動的情況和領導人物並不熟悉，但他和當時大多數學生一樣，對這場波瀾壯闊的運動充滿樂觀與美好期待，照片中可以看到他們在天安門廣場上比出各種勝利手勢。他們在廣場待了十天後，帶著拍攝的四捲底片返回大連公開展示，為學生募款，但隨後發生血腥鎮壓，讓David徹底失望，直到他移居美國才決定公開這些照片。（翻攝自紐約時報中文網）

廣告
  • 當年才25歲的大連海事學院航海系四年級學生David Chen，當時他和數十名同學一起搭車前往天安門廣場，並以在台灣的舅舅贈送的相機，記錄這場運動的真實面貌。（翻攝自紐約時報中文網）

    當年才25歲的大連海事學院航海系四年級學生David Chen，當時他和數十名同學一起搭車前往天安門廣場，並以在台灣的舅舅贈送的相機，記錄這場運動的真實面貌。（翻攝自紐約時報中文網）

  • 1989年6月4日北京天安門事件距今已28年，一組多達21張的黑白照片，一日首度在紐約時報中文網曝光，包括一張台灣同學會聲援的照片。（翻攝自紐約時報中文網）

    1989年6月4日北京天安門事件距今已28年，一組多達21張的黑白照片，一日首度在紐約時報中文網曝光，包括一張台灣同學會聲援的照片。（翻攝自紐約時報中文網）

  • 人民日報與其他官方報紙的記者走上街頭。（翻攝自紐約時報中文網）

    人民日報與其他官方報紙的記者走上街頭。（翻攝自紐約時報中文網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 六四事件 天安門
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：中國學生聲援六四 照片塵封28年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.