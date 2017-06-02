中國學生聲援六四 照片塵封28年

2017-06-02

1989年6月4日北京天安門事件距今已28年，一組多達21張的黑白照片，一日首度在紐約時報中文網曝光，包括一張台灣同學會聲援的照片。這組照片的來源是當年才25歲的大連海事學院航海系四年級學生David Chen，當時他和數十名同學一起搭車前往天安門廣場，並以在台灣的舅舅贈送的相機，記錄這場運動的真實面貌。儘管對運動的情況和領導人物並不熟悉，但他和當時大多數學生一樣，對這場波瀾壯闊的運動充滿樂觀與美好期待，照片中可以看到他們在天安門廣場上比出各種勝利手勢。他們在廣場待了十天後，帶著拍攝的四捲底片返回大連公開展示，為學生募款，但隨後發生血腥鎮壓，讓David徹底失望，直到他移居美國才決定公開這些照片。（翻攝自紐約時報中文網）