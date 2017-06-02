NASA新探測任務 2018直飛太陽

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國航太總署（ＮＡＳＡ）將啟動人類史上與太陽「最親密接觸」的探測任務！ＮＡＳＡ於五月卅一日宣布，明年七月將發射一艘以芝加哥大學名譽教授尤金．帕克（Eugene Parker）的姓氏命名之「帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）」，二○二四年十二月將飛掠太陽。為執行這次任務，該探測器須耐達攝氏一三七一度的熾熱高溫，將進行一連串探測太陽酷熱大氣層的空前計畫，以了解這顆恆星如何運作，且能在地球上更準確地預測「太空天氣事件」。
該無人探測器將配備十一．四三公分厚的碳複合材料保護層，時速約七十萬公里，等於不到一分鐘就從美國紐約到達日本東京，在距太陽表面僅六百三十萬公里處繞行時，還將深受超音速粒子和強輻射影響，但從距地球約十四億公里處傳回的資料、數據，將有助科學家進一步了解為何太陽大氣層—日冕的溫度會比太陽表面還高。
這項二○一四年就獲批准的任務，此前名為「太陽探測器＋（Solar Probe Plus）」，為紀念一九五八年即預測太陽風存在的天體物理學家帕克，甫於五月卅一日把該探測器改稱「帕克太陽探測器」。即將過九十歲生日的帕克形容這次任務會「令人非常興奮」，「帶來不少驚喜」。
該探測器由約翰霍普金斯大學「應用物理實驗室」設計、建造，由ＮＡＳＡ斥資約十五億美元（四百五十四億台幣），預定明年七月從美國佛州「甘迺迪太空中心」發射，之後繞飛金星七次，使探測器能於二○二四年十二月進入太陽軌道。
該大小相當於一輛小型車的探測器，預計環繞太陽運行廿四次，且一次比一次接近太陽，探測器將安裝五具對日冕進行測量與採樣的科學儀器。此次極限任務除可增進對恆星物理學的了解外，所獲的資訊也可望有助工程師設計能更準確預測太陽風暴及其他太空天氣事件的儀器和技術，這類事件恐損壞人造衛星、使電網中斷，並影響地球上飛機的航行。ＮＡＳＡ首席科學家澤布謙（Thomas Zurbuchen）提到，我們想找出太陽的加熱過程為何，是什麼使日冕加熱與太陽風加速。