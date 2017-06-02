另起爐灶 小池百合子 掰了自民黨

2017-06-02

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本東京都知事小池百合子一日正式與自民黨分道揚鑣，在即將於七月初舉行的都議員選舉中，她將以「都民第一之會」黨魁身分，率領子弟兵與自民黨打對台。

日本媒體報導，小池一日下午向自民黨提出退黨申請，並向媒體宣布將接任「都民第一之會」代表，領導「都民第一之會」向前行。

小池去年七月以獨立候選人身分參選東京都知事，提出了多項改革方案，被認為矛頭均指向黨內，因此與自民黨都黨部的關係緊張，當時黨內曾出現應予「家法處置」的呼聲，但礙於小池的高人氣，黨中央不攖其鋒，雙方關係漸行漸遠。

去年九月小池成立「都民第一」政治塾，吸收各方精英加入成為子弟兵，今年一月「都民第一」從政治團體轉型為地區型政黨「都民第一之會」，備戰七月二日舉行的都議員選舉，黨代表由知事特別秘書野田數出任，小池起初以專心都政為由並未接任黨職，直到今年四月下旬接任特別顧問，但都議會選舉的參選人紛紛表態希望她接掌黨魁。

「都民第一之會」一日晚間召開誓師大會，小池在先前已向媒體預告自己將出任黨魁，自民黨內部再度傳出不滿小池的聲浪，有人質疑她「雙重黨籍」。小池也為此向自民黨提出「進退請示」，希望黨中央對她的去留做出明確的裁決，但自民黨仍相應不理，等待小池「自行了斷」。對於她主動的出走，小池表示，事先已與自民黨的幹事長二階俊博商量過，二階告訴她「好好加油」。

七月二日的都議員選舉，小池確定帶領子弟兵與自民黨對決，日本經濟新聞五月底進行的民調顯示，自民黨的支持率從四月的三十二％，下跌一個百分點變成三十一％，知名度較低的「都民第一之會」支持率從十七％上升到二十一％，但若加上公明黨等「親小池」派的支持率則有二十五％。

東京都議員選舉共有四十二個選區，將選出一百二十七席議員，「都民第一之會」預定推出六十至七十名候選人。