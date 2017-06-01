日公司每天上班5小時 效率UP

2017-06-01

〔編譯林翠儀／綜合報導〕東京有一家不動產投資顧問公司，每天工時五小時，員工從下午一點上班到六點，沒有加班也不用擠通勤電車，工作效果極佳，公司內進行的調查顯示所有員工均滿意這項政策，讓日本網友稱羨不已。

日本上班族表面上雖然號稱「朝九晚五」每天工作八小時，但加班已成常態，大部分人都沒辦法準時下班，有人將工作帶回家，有人必須在假日出勤才能完成交付的工作量，網路上常見「黑心企業」或「社畜」（薪資奴隸）等用語，反映工時過長的不合理現狀。不過，不動產投顧公司「Future innovation」卻反其道而行，在去年八月成立時即實施了工時五小時制度。

這家投顧公司認為長時間的工作不見得有效率，上班族一大早出門搭乘擁擠的通勤電車，到了公司已經耗掉了一半體力，中午吃飽飯後就開始想睡覺，與其如此不如讓員工優哉地度過上午時間，將精力集中在中午過後到傍晚的時間，工作效率反而大幅提升。

雖然員工的工作時數減半，但薪水並未減少，公司最近對員工進行滿意度調查，八十三％員工表示「非常滿意」，其他十三％員工也選了「大致滿意」，不滿意者為「零」。調查中員工列舉滿意的理由，包括不需要跟別人一起擠電車、早上有充裕的時間做運動，讓身心得到休息，也有人表示，可以利用空閒的時間參加其他資格考試的講座，或是陪伴小孩成長。

至於五小時的工作時間是否對業務推動造成困擾？受訪的員工表示，因為大家會想辦法盡力在五小時內完成工作，所以反而變得更懂得時間的運用，工作效率也自然提高了。