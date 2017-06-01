火車刺殺兩人 美惡煞辯稱是愛國

2017-06-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國奧勒岡州波特蘭市右翼白人優越主義者克里斯欽（Jeremy Joseph Christian）上週在通勤列車上疑因宗教仇恨，辱罵兩名信奉伊斯蘭教的女子，進而刺死兩名勸阻的乘客。令人髮指的是，他五月卅日出庭非但沒有悔意，還聲稱其犯行基於言論自由，辯稱自己是愛國主義。

克里斯欽於五月廿六日在輕軌通勤列車上，邊喝酒邊以仇恨語言辱罵兩名黑人年輕女子，要她們滾回沙烏地阿拉伯，其中一人戴著穆斯林頭巾，期間三名乘客見義勇為上前制止，其中兩人遭他持刀刺死、第三人受傷，隨後他遭警方逮捕。

為此，克里斯欽面臨九項罪名起訴，如果謀殺罪名成立，他將面臨死刑或終生監禁。此前，他曾因強盜、綁架及武器相關犯罪遭到起訴。但他出庭應訊時卻挑釁大喊：「如果你們不愛言論自由，那就滾開吧！你們稱此為恐怖主義，但我稱作愛國主義！」「美國的敵人去死，如果你恨我們的言論自由，那就離開這個國家吧。」

另外，法庭錄音證供也顯示，他犯案被捕後坐上警車時竟狂言：「我刺了兩個人的脖子，我現在非常快樂」、「這就是自由主義讓你得到的」、「我是一個愛國者，希望每個被我刺的人都死掉」。

報導指，克里斯欽曾參與四月份於奧勒岡舉行的挺川普極右組織「另類右派」（alt-right）集會，期間他高喊種族蔑稱，並且手比納粹禮。

對此，川普五月廿九日已譴責克里斯欽，以推特發文稱其行為「不可接受」，「受害者挺身對抗仇恨與不容忍，我為他們禱告」。川普是在「美國—伊斯蘭關係協會」（CAIR）公開呼籲川普應譴責這起攻擊與日益增長的反伊斯蘭情緒後，做出上述發言。美國去年反穆斯林事件增加超過五十％；波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）則呼籲聯邦當局，禁止六月四日和十日舉行的「挺川普言論自由遊行」及「反伊斯蘭教法遊行」。

克里斯欽預定於六月七日再次出庭。波特蘭聯邦調查局發言人指出，他們正調查是否以恐怖主義或聯邦仇恨犯罪將他起訴。