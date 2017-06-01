| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

嗆大無畏少女 撒尿小狗快閃華爾街

2017-06-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國紐約華爾街五月廿九日上演雕像大亂鬥。藝術家蓋德加（Alex Gardega）帶著雕像「撒尿小狗（Pissing Pug）」快閃銅像「大無畏少女（Fearless Girl）」的左腿處，成功吸引民眾圍觀。此前，「大無畏少女」因與地標公牛雕像對望，備受矚目，卻也引發公牛雕像創作者莫迪卡（Arturo Di Modica）的不滿，喊告要求撤除。

蓋德加廿九日把「撒尿小狗」安置在「大無畏少女」的左腿處，整個過程持續約三小時。蓋德加表示，「我知道公牛雕像的創作者為他作品所付出的心力，他自掏腰包約卅五萬美元在那雕像上，但『大無畏少女』改變了作品的意義」，他指出「小狗輕視少女，如同少女輕視公牛。」

蓋德加抨擊，「大無畏少女」只是行銷噱頭，與女權主義無關，更不尊重公牛雕像的創作者。由於蓋德加並未取得放置「撒尿小狗」的許可，之後便帶著雕像離開，「我下週會把它放回來」。

有人認為「撒尿小狗」有攻擊女性的含意，也有人直言「大無畏少女」僅是「華爾街私人企業的商業伎倆」；該作品是由資產管理公司「道富環球投資管理公司（SSGA）」在三月七日擺設，也就是該公司推出的性別多樣化指數一週年之際，藉此宣傳該指數商品。

紐約中央公園的廢奴領袖道格拉斯（Frederick Douglass）雕像創作者科恩（Gabriel Koren）指出，「你在雕像旁擺其他東西，它就會發生改變。你不能站在主張女權的立場去損害另一個藝術家的權利。每種權利都該是平等的，我以女性的身分這麼說。」

廣告
  • 美國華爾街廿九日上演雕像大亂鬥 ，藝術家蓋德加帶著「撒尿小狗」（右） 快閃現身「大無畏少女」（左）的左腿處，民眾好奇地聚集圍觀。（取自網路）

    美國華爾街廿九日上演雕像大亂鬥 ，藝術家蓋德加帶著「撒尿小狗」（右） 快閃現身「大無畏少女」（左）的左腿處，民眾好奇地聚集圍觀。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：嗆大無畏少女 撒尿小狗快閃華爾街


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.