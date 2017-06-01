嗆大無畏少女 撒尿小狗快閃華爾街

2017-06-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國紐約華爾街五月廿九日上演雕像大亂鬥。藝術家蓋德加（Alex Gardega）帶著雕像「撒尿小狗（Pissing Pug）」快閃銅像「大無畏少女（Fearless Girl）」的左腿處，成功吸引民眾圍觀。此前，「大無畏少女」因與地標公牛雕像對望，備受矚目，卻也引發公牛雕像創作者莫迪卡（Arturo Di Modica）的不滿，喊告要求撤除。

蓋德加廿九日把「撒尿小狗」安置在「大無畏少女」的左腿處，整個過程持續約三小時。蓋德加表示，「我知道公牛雕像的創作者為他作品所付出的心力，他自掏腰包約卅五萬美元在那雕像上，但『大無畏少女』改變了作品的意義」，他指出「小狗輕視少女，如同少女輕視公牛。」

蓋德加抨擊，「大無畏少女」只是行銷噱頭，與女權主義無關，更不尊重公牛雕像的創作者。由於蓋德加並未取得放置「撒尿小狗」的許可，之後便帶著雕像離開，「我下週會把它放回來」。

有人認為「撒尿小狗」有攻擊女性的含意，也有人直言「大無畏少女」僅是「華爾街私人企業的商業伎倆」；該作品是由資產管理公司「道富環球投資管理公司（SSGA）」在三月七日擺設，也就是該公司推出的性別多樣化指數一週年之際，藉此宣傳該指數商品。

紐約中央公園的廢奴領袖道格拉斯（Frederick Douglass）雕像創作者科恩（Gabriel Koren）指出，「你在雕像旁擺其他東西，它就會發生改變。你不能站在主張女權的立場去損害另一個藝術家的權利。每種權利都該是平等的，我以女性的身分這麼說。」