禁六四特效框惹眾怒 臉書急放行

2017-06-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕今年是香港主權移交中國廿週年，也是北京「六四天安門事件」廿八週年。香港教育專業人員協會總幹事馮家強廿六日設計一款紀念「六四」的臉書「特效框」，卻因涉及「貶低特定對象」未獲批准。事件曝光後引起輿論譁然，質疑臉書欲以香港自由交換重回中國市場。臉書廿九日已通過該特效框的審查並致歉，但未說明「誤判」原因及背後是否有政治考量。

一度認定「貶低特定對象」未批准

馮家強廿六日下午約五時上傳「六四特效框」設計，包括以中英文撰寫的「結束專政」、「平反六四」、「六四廿八週年」字樣及燭光圖像。他在一天內收到臉書通知，「你的特效框未獲批准，因為它違反平台的使用條款和政策。特效框帶有貶低、威脅、或攻擊特定對象、法人、民族或團體的內容」。馮家強廿七日中午又上傳另一款有「勿忘六四」及蠟燭圖像的設計，但直到卅日都還在審查中。

臉書自去年十二月起推出「特效框」，用戶可自行設計能覆蓋於「大頭貼照」上的相框，設計如獲核准，則可供其他人分享與使用。臉書用戶經常透過套用「特效框」來表達對特定活動的聲援，或用以悼念天災與攻擊事件的罹難者。

馮家強「六四特效框」被禁的消息曝光後，立刻引發騷動，多家香港媒體爭相報導，有些報導直指此事恐涉來自中國壓力的「政治考量」，也有人擔心臉書會把香港言論自由當作與中國交易的籌碼。北京天安門廣場大屠殺在中國是禁忌話題，「六四」、「天安門」、「一九八九」等字句，甚至是「燭光」的圖像，都受到當局管制，但在香港可公開討論此議題。

就在輿論發酵之際，臉書發言人廿九日指出「該特效框沒通過審查是誤判」，致歉並透露已通過先前未獲批准的審查，但拒絕進一步說明「誤判」原因。對此，馮家強表示「臉書應該要給個解釋。它還沒批准我的另一款特效框，審查時間不尋常的冗長。如果我只有一款特效框遭拒，可能是設計問題或技術疏失，但一款被拒、一款審查時間過長，讓人不禁懷疑是政治考量。我懷疑如果消息沒曝光，他們也不會核准。」