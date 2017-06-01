阿富汗使館區被炸 90死400傷

2017-06-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾使館區五月卅一日發生重大汽車炸彈攻擊案，時間在當地時間上午八時廿五分交通尖峰時刻，受害者絕大多數都是無辜百姓。目前已知至少九十死、四百傷，另有逾五十台車輛被毀。迄今沒有團體宣稱犯案，上月才說「春季攻勢」即將展開的伊斯蘭教激進組織「神學士」否認犯案，近期頻頻發動攻擊的「伊斯蘭國」（ＩＳ）仍默不吭聲。

這枚炸彈藏在一輛污水槽車內，於當地俗稱「綠區」的使館區「百合廣場」（Zanbaq square）引爆，爆炸地點鄰近德國大使館。

汽車炸彈引爆1.5噸炸藥 威震數百米

由於炸彈威力驚人，數百公尺外民宅窗戶都被震碎，就在附近的德國大使館一名保全更是當場殉職，該館另有數名職員受傷；至於同樣遭受波及的大使館包括法國、土耳其、中國、印度、日本、阿拉伯聯合大公國與保加利亞，所幸並無人員傷亡。

西方消息來源告訴法新社，估計污水槽車內至少安裝一千五百公斤的炸藥，爆炸當時地動山搖、黑煙竄天，地面被炸出大洞，民眾四處逃竄，許多人流著鮮血表情困惑，還有更多民眾協助搬運傷者送上救護車。目前兇手以「伊斯蘭國」嫌疑最大，其三月才鎖定一家軍醫院，上月初也才以自殺炸彈客襲擊北約車隊，前後共奪走近六十條性命。

喀布爾市警方研判，德國大使館應非歹徒真正目標，因周邊還有其他重要建築物，尤其阿富汗總統府就在附近，「很難說確實目標為何」。北大西洋公約組織「堅定支援」（ＲＳ）特派團也認為，阿富汗安全人員阻止帶有炸彈的車輛進入使館集中且蓋有三公尺高防爆牆的「綠區」，兇手確實不易觸及原定目標。

由於伊斯蘭教齋戒月上月廿六日才開始，阿國總統賈尼痛斥這起攻擊是「戰爭罪」，包括美國、歐盟、教廷，及在南亞的印度及巴基斯坦均強烈譴責。德國外交部長嘉布瑞爾則透過推特宣示：「這樣的攻擊事件，不會改變我們對繼續支持阿富汗政府穩定該國的決心。」不過，德國去年十二月起遣返不合庇護標準的阿富汗難民計畫，因此暫時取消班機行程。