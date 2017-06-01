崔順實女兒被押 否認不法

2017-06-01

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠「閨密門」主嫌崔順實的獨生女鄭維羅（Chung Yoo-Ra），五月卅一日搭機抵達仁川機場，隨後被押送至首爾中央地方檢察廳接受調查。廿一歲的鄭維羅卅日遭丹麥當局引渡，卅一日清晨登上荷蘭阿姆斯特丹飛往仁川的班機後，隨即遭到逮捕。她在抵達仁川後向媒體喊冤，聲稱崔順實只告訴她，她是三星馬術隊的一員，對三星集團贊助她馬術生涯的相關細節毫不知情，否認有任何不法行為。