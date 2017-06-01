川普推特造新字 團結美國鄉民

2017-06-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普愛用社群媒體「推特」（Twitter）發表對時事的看法，卻少有推文像五月卅一日凌晨一則出現不明字眼「covfefe」的推文般廣受注意。網友和媒體熱烈討論「covfefe」這個甚至稱不上是真正的英文單字，到底是什麼意思。紐約時報揶揄，靠著covfefe，川普終於讓國家團結在一起……一起困惑。

川普推特帳號@realDonaldTrump於美東時間卅一日凌晨零時○六分貼出的這則推文，寫著「儘管媒體不斷負面covfefe」，沒有前後文，顯然也不是完整的句子，其中的covfefe到底是縮寫？暗語？還是只是打錯字？網友百思不得其解。

這則神秘推文在清晨五時五十分被刪除，但在此之前的近六小時期間被大量轉貼，超過十萬次轉推，十三萬五千個讚，#covfefe迅速成為推特最熱門的主題標籤。網友不僅熱烈討論，也不忘藉機譏諷，有人模仿Google翻譯指稱，covfefe從俄文翻成英文的意思是「我辭職」；一則推文寫著「（白宮發言人）史派瑟明天說：covfefe是很棒的字，就這樣！」也有人擔心川普是不是發生什麼事，推文說「已經過五分鐘了。要是這就是他最後的推文，然後歷史停在這裡。」

美國脫口秀主持人吉米．金莫（Jimmy Kimmel）推文說，「讓我最難過的是，我知道我永遠寫不出比covfefe更滑稽的東西」。「惡搞NASA」（@RogueNASA）寫道，「真心希望covfefe不是核武發射密碼，否則就好玩了」。covfefe.com網址也很快被註冊。

為避免誤解，英國知名語言學校「倫敦麗晶語言中心」（Regent’s English Language Centre）說，「給本中心所有學生，我們能證實covfefe不是真正的英文單字，還不是。」常查證川普推文和新創詞的韋氏字典（Merriam-Webster）推文小編，這次決定放棄，「半夜醒來，看推特……查查看……後悔看推特，回去睡覺。」

covfefe顯然是打錯字，川普可能是要抱怨媒體有關他的負面報導，將coverage打錯。川普也在清晨六時推文自我解嘲，「誰能想出covfefe的真正意義？？？好好想吧！」