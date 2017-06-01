廣發手機號碼 川普恐遭竊聽

2017-06-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國官員透露，美國總統川普一直以來都把自己的手機號碼給世界各國領袖，並籲請各國領袖直接打手機找他，此一不尋常之舉不但打破外交禮儀、凸顯川普對官方管道的不信任，還可能導致他與外國元首的手機通訊遭人竊聽。此外，在總統大選期間對競爭對手希拉蕊．柯林頓的電郵門窮追猛打的川普，躋身三軍統帥後在通訊上竟也如此漫不經心，不免遭人譏諷偽善。

根據對川普此舉有直接了解的前任與現任不具名美國官員表示，川普曾鼓勵加拿大與墨西哥領袖直接打他的手機跟他聯絡，但迄今只有加拿大總理杜魯道真的照辦。此外，一名不願曝光的法國官員也說，川普在本月稍早與剛當選法國總統的馬克宏通話時，也曾與馬克宏互換電話號碼，但該官員並未提及馬克宏是否有意打川普的手機。白宮與杜魯道辦公室皆未對此發表評論，白宮亦未答覆川普是否保留這些與世界元首間的比較不正式的通話紀錄。

川普在尚未入主白宮前就是手機直通戶，外界通常能輕易透過手機與之取得聯繫。值此現代行動通訊世界，各國領袖彼此互打手機聯繫看似不足為奇；但就外交領域而言，領袖間的電話聯繫其實都是經過事先審慎安排，甚至連內容都會先打好草稿，意即川普的「打我手機」邀請不僅明顯違反外交禮節，也反映出他對官方管道的不信任。

此外，使用手機通訊還有遭竊聽之虞。基於安全，總統致電他國領袖通常會使用多條安全的電話線路中的某一條，這些安全的電話線路包括白宮戰情室、橢圓形辦公室或總統座車內的電話線路。國安專家表示，即便川普用的是官方核發的手機，其通訊仍有可能遭竊聽，特別是遭外國政府竊聽。事實上，美國過去就曾被踢爆竊聽德國總理梅克爾的手機。

美國國防部前顧問與白宮國家安全會議前官員、現任職智庫「美國德國馬歇爾基金會」的克列特說，倘若使用開放的線路講電話，等於是講給那些有能力監聽對話內容的人聽……倘若有人想竊聽，所說的任何話都可能被人聽到。曾任職美國國務院的維吉尼亞大學法律教授狄克斯也說，如果你是馬克宏或其他任何國家領袖，一旦拿到了美國總統的手機號碼，合理推測應該會馬上將之交給該國情報單位以便進行監聽。