反制北韓 攔截洲際飛彈 美測試成功

2017-06-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國五月卅日首次測試陸基中段飛彈防禦系統（ＧＭＤ）的升級版長程攔截飛彈，成功截擊一枚模擬洲際飛彈攻擊美國本土的靶彈。在北韓問題升高之際，這項測試旨在了解美國是否有能力擊落北韓發射攜帶核彈頭的飛彈。

耗資約74億台幣

攔截飛彈從加州范登堡空軍基地發射後，釋出「截殺載具」在太平洋上空撞擊從馬紹爾群島瓜加林環礁美軍試驗場發射的靶彈，摧毀目標。不論在這次測試或未來的實戰中，截殺載具都不會安裝炸藥，完全是靠撞擊力摧毀靶彈。這次耗費二．四四億美元（約七十四億台幣）的測試備受外界關注，不僅因為若失敗會是該系統的一大挫敗，也因為這次攔截的目標速度接近真實狀況下洲際飛彈來襲速度；測試成功令五角大廈能宣稱這套斥資四百億美元的系統在防範北韓核武攻擊上正在取得進步。

負責測試作業的五角大廈飛彈防禦局長希林說，這次測試「展現我們具備一套可行、可靠的嚇阻力對付非常真實威脅」，「這是這項計畫的關鍵里程碑」。五角大廈未提供測試細節，聲明僅說初步跡象顯示測試達成主要目的，但是該局將根據測試中取得的數據，持續評估此系統整體表現。

北韓嗆隨時準備試射

不過，包括這次在內，該系統最近十次測試僅五次成功，且卅日的測試未能證實能在實戰下攔截北韓洲際飛彈，因為這套防禦系統要發揮最佳效果，須仰賴衛星偵察發出早期預警，且截殺載具單純靠撞擊動能摧毀目標。而平壤即將具備在洲際飛彈上搭載核彈頭的技術，並且可能開發精密度足以騙過攔截系統的誘餌彈，近期測試顯示其新型飛彈採用固態燃料，大幅縮短準備發射時間，也減少美軍攔截因應時間。

智庫「軍備控制與禁止擴散中心」高級研究員、前任五角大廈武器測試及評估負責人科伊爾說，二○一○年以來五次測試僅兩次成功，成功率只有四十％，「在學校，四十分是不及格的分數」，「根據其測試紀錄，我們無法依賴這套飛彈防禦系統保護美國不受北韓的長程飛彈攻擊」。

反對這套系統的「關懷科學家聯盟」（UCS）物理學家葛瑞格（Laura Grego）等科學家認為，只有經過如夜間或者敵方採取反攔截措施等一系列狀況下測試，國防部才能說此系統有用。

卅日的測試已知來襲飛彈發射地點、大約發射時間，攔截飛彈也準備就緒，真實情況下或許並非如此。

五角大廈發言人戴維斯卅日說，並非刻意選在當前緊張局勢下測試，不過，北韓正強化其彈道飛彈系統的規模與精密度，令人擔心。北韓共產黨機關報「勞動新聞」卅一日警告，隨時準備試射洲際飛彈，「美國必須知道，我們說能用核武將這惡魔窟化為灰燼，並非嚇唬人。」