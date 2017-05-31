「想哭病毒」藏鏡人 母語疑為中文

2017-05-31

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕電腦勒索病毒「想哭」（WannaCry）會強制封鎖及加密電腦內的所有檔案，再要求受害者支付贖金解密，十二日起肆虐全球，造成一百五十個國家、逾十萬機構受害。美國網路情報公司「亮點科技（Flashpoint）」廿六日表示，藉由「想哭」勒贖信的語言分析，「有一定的信心」確認駭客的母語是中文。

中文語法通暢 英文語法不道地

亮點分析「想哭」以廿八種語言顯示的勒贖信，發現中文及英文版本符合語言使用慣例；此外，似乎都是將英文版的內容利用「Google翻譯」轉換成各國語言。實際驗證後，內容相似程度高達九十六％以上。亮點指出，中英兩種版本的勒贖信是「人」寫的，但英文版出現不尋常的句子，例如「但你有不是很足夠的時間」（But you have not so enough time），顯示撰寫者可能非以英文為母語，或教育程度不高；中文版本則完全符合語法，顯示至少有一名駭客是以中文為母語。

此前，資安專家指出，「想哭」和北韓支持的駭客組織「Lazarus」有關，程式碼的相似度極高，懷疑幕後黑手是平壤，但韓文版本的勒贖信並未顯示前述跡象。科技網站「ZDNet」表示，Lazarus據信為北韓政府工作，但也有消息顯示該組織在中國境外運作。

包括英國「國家打擊犯罪調查局（National Crime Agency）」、美國聯邦調查局（ＦＢＩ）、歐洲警政署（Europol）等機構，都已介入「想哭」病毒調查。網路安全專家、英國薩里大學（University of Surrey）教授艾倫（Alan Woodward）向英國廣播公司（BBC）表示，「有那麼多人正在監視他們，追查錢的流向，想揪出幕後黑手。駭客持續保持低調，沒有試圖回收受害者以比特幣（Bitcoin）支付的贖金，所謂的指揮及控制系統已經全被關閉。我真的認為他們已經落跑了。」