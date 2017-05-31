澳洲獨步全球 戀童犯禁出國

2017-05-31

改善東南亞兒童性剝削問題

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為避免曾染指小朋友的罪犯轉移陣地，去年底開始設法嚴防戀童癖在海外丟人的澳洲政府卅日獨步全球，預告戀童犯出國禁令，預計有多達兩萬人被禁足，除扭轉周邊國家觀感外，也可望緩解東南亞兒童成為當地性觀光產業剝削對象的問題。

戀童癖全球都有，但澳洲尤其惡名昭彰，因當地有這類性偏好的成人，往往以出國度假為名，花小錢前往鄰近的東南亞國家或太平洋島國縱慾。以去年為例，這類列名在案控管的性罪犯約有八百人出境，其中近半目的地是東南亞。

澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）三十日表示，有意取消全國登記有案的約兩萬名兒童性侵犯的護照，新法案近期將送進國會。畢紹普說，新法將可保護亞太地區易受害兒童免於淪入兒童性旅遊業的剝削，讓澳洲成為這方面的世界領袖。

童年曾有相關受創經驗的澳洲參議員暨媒體名人辛區（Derryn Hinch），曾因違反法院命令公開戀童犯姓名而兩度入獄，是推動這次政府法案的重要功臣。因為他去年選上後，鼓吹兒童權益的澳洲女演員格里菲思（Rachel Griffiths）就提出建言：「如果我們可以拿掉破產者護照，我們為何不能防止我們的戀童癖去緬甸呢？」

2萬罪犯被定罪 將取消護照

該法正式通過後，因戀童行為遭定罪的兩萬名性罪犯護照將被取消，政府監控名單也會持續更新，犯罪人定期回報才有望數年後解禁；具有工作、家庭需求者，則可申請臨時護照出入境，但三千兩百名重罪犯終生不得出國，僅兩情相悅的青少年男女電話性交不在規範之列，不僅得以解除大眾疑慮，也終於給了其他亞太國家一個交代。

除上述立法，澳洲政府先前就已因周邊國家反感而開始出手：凡澳洲公民或居民，在海外侵犯兒童，屬刑事犯罪，最重可處廿五年徒刑。去年就有一名澳洲男子在印尼性侵十一名女孩，被判入獄十五年。