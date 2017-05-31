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巴拿馬前獨裁者 諾瑞加83歲辭世

2017-05-31

曾在台「遠朋班」受訓 早年被美CIA吸收

〔編譯魏國金／綜合報導〕巴拿馬前獨裁者諾瑞加（Manuel Antonio Noriega）廿九日因腦癌病逝醫院，享壽八十三歲，象徵巴拿馬史上的一頁爭議篇章畫下句點。曾在台灣政治作戰學校遠朋班接受訓練的諾瑞加，早年被美國中央情報局（ＣＩＡ）吸收，一九八九年美軍入侵巴拿馬將他推翻，往後逾二十年他因販運毒品、洗錢等罪行繫獄美國與法國。二○一一年，他坐著輪椅返抵國門，旋即因侵吞、貪瀆與謀殺異己等罪行入獄服刑。

掌「國家衛隊」 施行高壓統治

諾瑞加一九三四年二月出生於巴拿馬市的一戶貧窮人家，他被養父母帶大，年紀輕輕就從軍。六七年被ＣＩＡ吸收，翌年參與軍事政變，推翻民選總統阿里亞斯（Arnulfo Arias）。政變領袖杜里荷斯（Omar Torrijos）上台後一年，拔擢他擔任令人喪膽的軍情機構「G-2」首長。八三年，也就是杜里荷斯命喪一場詭異的空難後兩年，諾瑞加接掌現已遭廢除的「國家衛隊」，成為巴國實際統治者。

貪污販毒洗錢 老布希出兵推翻

諾瑞加鐵腕治國，鎮壓、處決反對派人士，且生活豪奢，其豪宅包括一座迷你動物園、私人賭場及舞廳。據信他的臥室裡有個巨型保險箱，內藏價值數百萬美元的各國貨幣。ＣＩＡ視他為珍貴資產，支付他數百萬美元，以協助美國從事拉丁美洲活動，包括擔任古巴強人卡斯楚的聯絡人。

然而，美國對諾瑞加漸感不滿，尤其他在八五年虐殺斬首其頭號政敵，接著他被指控選舉舞弊、貪污，並策動杜里荷斯的空難，甚至加入拉美毒品販運集團。巴國軍方曾發動數起失敗政變，相關領袖皆遭行刑隊槍決。八八年，美國佛羅里達州邁阿密與坦帕的聯邦大陪審團，以販運毒品等罪名起訴他。

八九年十二月，前ＣＩＡ局長、時任美國總統的老布希，下令展開代號為「正義之師作戰」的行動，入侵巴拿馬，諾瑞加逃到梵蒂岡大使館，美軍在館外播放震耳欲聾的搖滾樂，他在翌年一月向美軍投降。美國法院判他四十年徒刑，服刑廿一年後，他因表現良好出獄。然而，二○一○年，諾瑞加又因透過法國銀行洗錢三百萬美元，被送至法國遭判刑七年。一年半後，他被引渡回巴國，而他早因侵吞、謀殺與貪污等罪名，各被法院判處廿年徒刑。

諾瑞加四年前發現罹患惡性腦瘤，今年一月獲准在家軟禁，以準備進行腦瘤手術，廿九日他手術後長眠不起。他生前曾說：「以上帝之名，我與任何這些人的死亡無關，總是有反對我的陰謀在進行，但我在這裡、站得直挺挺，毫不畏懼！」

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  • 巴拿馬前獨裁者諾瑞加2011年抵達巴拿馬監獄照片。（法新社檔案照）

    巴拿馬前獨裁者諾瑞加2011年抵達巴拿馬監獄照片。（法新社檔案照）

  • 巴拿馬前獨裁者諾瑞加二十九日晚間在巴拿馬市辭世，享壽八十三歲。與美國中央情報局關係密切的諾瑞加，曾在一九八三年到八九年間治理巴國。八九年遭美軍推翻，九二年在美國遭判刑，後半生在美國、法國和巴拿馬監獄中度過，罪名包括謀殺、販毒、詐騙及洗錢等。（法新社檔案照）

    巴拿馬前獨裁者諾瑞加二十九日晚間在巴拿馬市辭世，享壽八十三歲。與美國中央情報局關係密切的諾瑞加，曾在一九八三年到八九年間治理巴國。八九年遭美軍推翻，九二年在美國遭判刑，後半生在美國、法國和巴拿馬監獄中度過，罪名包括謀殺、販毒、詐騙及洗錢等。（法新社檔案照）

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相關關鍵字： 中央情報局 國家衛隊 巴拿馬 政戰學校 獨裁者 老布希 血腥鎮壓 諾瑞加 豪奢 販毒 貪污 遠朋班 選舉舞弊 高壓統治
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標題：巴拿馬前獨裁者 諾瑞加83歲辭世


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