馬克宏面嗆普廷︰敘利亞好膽再用化武

2017-05-31

批兩俄媒 假新聞亂法大選

〔編譯魏國金／綜合報導〕法國總統馬克宏廿九日與來訪的俄羅斯總統普廷於巴黎首度會面，在隨後召開的聯合記者會上警告，若俄國支持的敘利亞當局再度動用化學武器，將遭法國軍事「報復」。他還說，將密切注意車臣同性戀人權的壓迫情況，更點名兩家俄國國營媒體在法國大選期間散播假新聞，行徑如同「謊言宣傳機關」。馬克宏的表現顯示他企圖在國際舞台上扮演強有力的角色，以及在其他世界領袖前不亢不卑的立場。

卅九歲的馬克宏在凡爾賽宮接待普廷，兩人會談兩小時，比預定時間延長近一小時。之後，兩人在聯合記者會上針鋒相對。馬克宏說，兩人「坦率交換意見」，同意在敘利亞與烏克蘭等分歧上有邁步向前的必要，強調「當前沒有任何一個實質問題能撇開俄國而處理」。

針對為何在法國總統大選第一輪投票後，馬克宏嚴禁「今日俄羅斯（Russia Today）」與「史普尼克（Sputnik）」兩家俄國官媒記者進入其選戰總部的提問，馬克宏直指，「當散播誹謗虛假，他們就不再是記者」。他指出，這兩家媒體「數度散播關於我與我選戰的假新聞，他們的行為宛如帶風向的機關、謊言宣傳機關」。一旁的普廷對此面無表情，但對俄國駭客對馬克宏選戰陣營發動攻擊的提問面有慍色，強調相關指控皆無事實根據。

馬克宏說，若阿塞德當局再度動用化武，將踩到法國「紅線」，後果就是招致法國立即的軍事報復。普廷對馬克宏的間接挑戰並無回應，但對馬克宏表示希望增加兩國情報分享，以找出化解敘國內戰的政治方案表示，他不能確定法國的敘利亞政策是否是「自主的」，因為法國是美國為首的聯盟成員。

高調提車臣壓迫同志問題

在烏克蘭問題上，馬克宏說，兩人同意現在是以「諾曼第模式」進入新一輪和談的時機，即促成俄、法、德國和烏克蘭領袖參與的四方會談。普廷則說，西方對俄國的制裁無助於化解危機，只會徒增烏克蘭東部的動盪。馬克宏在會談中也向普廷提及車臣的同性戀與跨性別族群所遭受的迫害，普廷同意將「調查地方當局的行動」。

兩人之後參觀俄羅斯彼得大帝特展，這位沙皇曾在一七一七年訪問法國。普馬首會的互動堪稱良好，握手簡短而真摯，與日前馬克宏與美國總統川普漫長、力道強勁的握手有別。