軍費少給、貿易順差 川普回嗆梅克爾

2017-05-31

不滿被說不可靠

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕針對德國總理梅克爾質疑美國是否可靠，美國總統川普卅日透過「推特」表達不滿，批評德國的對美貿易順差和軍事支出水準「對美國很不利」，聲稱「這種情況將會改變」。此前，梅克爾廿八日罕見地公開直言，「我們可以完全仰賴其他國家的時代，某種程度上就要結束了」，外界分析此舉形同美國與歐洲關係的「分水嶺」，美歐聯盟正式宣告分裂，而德國將與法國共同成為領導歐洲的中堅力量。

川普卅日推文指出，「我們對德國有龐大的貿易赤字，再加上他們對北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）和軍事支出比應付的少了非常多。這對美國很不利。這種情況將會改變。」川普這番話被視為對梅克爾質疑美國是否可靠的反擊，也使得美德雙方的口水戰升高。

除梅克爾外，德國在野黨社會民主黨（ＳＰＤ）國會黨團總召歐伯曼（Thomas Oppermann）卅日表示，「川普清楚表達出他的觀點，視德國為政敵」。社民黨黨魁舒爾茲（Martin Schulz）也痛批川普乃「所有西方價值的破壞者」，正在損害各國間基於彼此包容與尊重的和平合作，「一定要有人制止他」。

梅克爾︰歐洲須力主國際事務

與此同時，梅克爾卅日與來訪的印度總理莫迪（Narendra Modi）在柏林會面，兩人在會後的記者會上互稱對方是「可靠的合作夥伴」。梅克爾特別指出，印度努力落實二○一五年簽訂的巴黎氣候協定，重申「歐洲必須成為國際事務活躍的主力」。莫迪則盛讚梅克爾乃「這個世界所需要的堅強領導人」。

梅克爾卅一日將和到訪的中國國務院總理李克強舉行會談。當她被問到陸續會晤印度和中國高層官員，是否表示德國重心將自美國移開時，顯然試圖淡化德美失和的認知，強調「跨大西洋關係對我們而言有著最高的重要性…，但當前局勢使我們有更多理由需自行掌握命運。」「歐洲必須成為國際事務活躍的主力。」

不過，專家指出，在美、德大打口水戰之際，中國正藉機深入歐洲，川普恐將催生德中外交「蜜月期」。在李克強之後，中國國家主席習近平七月也將訪問德國，參加廿國集團（G20）高峰會，被解讀為中國正藉由政經資源，搶佔美國外交政策留下的空隙。儘管這類頻繁互動並不代表德國與美國決裂，並將中國視為替代盟友，但德中互動友好很難讓人視而不見。