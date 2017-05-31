美瞞文在寅 4套薩德運進南韓

2017-05-31

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓青瓦台發言人尹永燦卅日表示，美國除了在南韓總統大選前部署兩套「戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）」發射器，竟在未告知南韓新政府或民眾的情況下，另外運進四套發射器，總統文在寅獲報後「相當震驚」，已下令對此展開調查。

在獲得南韓前總統朴槿惠支持後，美國開始在南韓部署薩德系統，不僅在總統選戰期間成為爭議性議題，也激怒北韓主要盟友中國。由於薩德系統的Ｘ波段雷達可探測中國東北飛彈發射動態，令北京當局不滿，祭出「限韓令」，禁止南韓藝人赴中演出、限制民眾赴韓旅遊、下架南韓商品等，中韓關係急速降溫。

尹永燦簡報指出 ，文在寅接獲青瓦台國家安保室長鄭義溶的相關彙報後，對於非公開追加引進四套薩德發射器頗感震驚，立即致電國防部長韓民求質問，「為何不在本月廿五日進行的國政企劃諮問委員會業務報告中，報告追加保管四套薩德發射器的事實？」並指示鄭義溶和民情首席秘書曹國徹查真相。

中國網友︰美韓唱雙簧

文在寅還說，追加引進薩德發射器之所以不公開，令人懷疑或許是為了迴避薩德用地的戰略環境影響評估。

薩德事件也引爆中國網友的民族主義情緒，許多人在網路上表達不滿。此事也隨即引發中國網友熱議，有人質疑「演雙簧嗎？」「南韓軍方是被美國策反了嗎？」也有人嗆聲：「誰做都一樣，鐵了心和中華過不去，朝鮮（北韓）會對付它的，讓它永無寧日。」

在此同時，南韓排名第一的廉價航空公司「濟州航空（Jeju Air）」卅日表示，中國已同意濟州航空自六月二日起倍增航班至中國山東省威海市的計畫，顯示中韓兩國緊張關係可能逐漸舒緩。濟州航空表示，由於兩國外交爭端，該公司四月初首次提出每週由七個航班增至十四個航班，但未獲中國當局同意。此外，中國也尚未同意濟州航空恢復兩國間包機的要求。