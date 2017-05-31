美反制北韓 首試長程攔截飛彈

2017-05-31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在北韓官方「朝鮮中央通訊社（ＫＣＮＡ）」卅日聲稱，今年第九度飛彈試射大獲成功之際，美國也在同日首度測試以長程攔截飛彈，擊落洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）的能力。外界咸認，美方此舉為檢驗北韓若向美國本土發動攻擊，美方是否具備迅速反擊能力。

美國國防部飛彈防禦局卅日表示，此次測試將從馬紹爾群島瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）美軍試驗場，發射一枚模擬ＩＣＢＭ的彈道飛彈，再從加州范登堡空軍基地發射一枚陸基長程攔截飛彈，該飛彈將釋放約一．五二公尺長的升級型「截殺載具」，透過其內建的導引系統追蹤敵方飛彈軌跡，再靠撞擊力量摧毀敵方飛彈，過程猶如「以子彈摧毀子彈」，預期會在太平洋高空完成攔截。

據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，此次測試為美國國防部首度以「陸基中段飛彈防禦系統（ＧＭＤ）」攔截ＩＣＢＭ，但五角大廈堅稱此舉並非完全針對北韓威脅，也是為任何具有威脅性的ＩＣＢＭ攻擊預作準備，包括伊朗未來可能發射的飛彈。

ＧＭＤ系統自二○○四年起即就定位，但從未被使用於戰爭或進行全面測試；最近一次測試是在二○一四年，當時是在連續失敗三次後才取得成功，而綜觀該系統的十七次測試，成功次數也僅有九次。因此，此次測試的結果攸關該系統的未來命運。

北韓吹噓可擊中「針眼大小」目標

北韓廿九日在東岸江原道元山一帶發射至少一枚疑似「飛毛腿」系列彈道飛彈，飛行約四百五十公里後落入日本專屬經濟海域（ＥＥＺ）。朝中社卅日證實，在領導人金正恩親自監督下，成功試射搭載精密導引系統的彈道飛彈，在偏差僅七公尺的情況下擊中目標。北韓勞動黨機關報「勞動新聞」還誇稱，該型飛彈可準確命中敵艦等海上及地面「針眼大小」的目標。

據報導，金正恩對北韓自主開發的履帶式發射車和精密導引彈道飛彈表示滿意，聲稱發射時間比「火星」系列飛彈大幅縮短，準備流程也高度自動化。金正恩揚言，將持續製造更強大的戰略武器。

對此，首爾國立大學核工程教授徐鈞烈認為，若北韓飛彈能精準擊中目標的說法屬實，代表北韓的飛彈計畫已進行至收尾階段。不過，韓聯社分析，北韓該型飛彈配備有可獲取座標的全球定位系統（ＧＰＳ）接收器，因此可精確打擊固定的地面目標，但若要攻擊海上的航空母艦，還需要自動追蹤目標的超視距雷達、遠程無人偵察機等。因此，北韓對美軍航艦目前仍鞭長莫及。