南海東海再插旗 中國將建「海底觀測系統」

2017-05-31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府從未放棄在南海及東海擴張勢力，近日更計畫藉由科學研究名義，耗時五年、斥資廿億人民幣（約八十九．三億台幣），在兩個海域興建大規模海底觀測系統。專家指出，中國不僅可透過水下系統監測外國船艦動向，此舉也可能再度引爆兩個海域的主權爭端。

據中國中央電視台報導，北京當局近期批准的南海及東海海底觀測建設計畫，目的是針對海洋中化學、生物、地質等訊息和數據，進行即時、全天候、高解析度的多方面監測，所有資料將透過光纖傳輸至設立於上海的監測與數據中心，以利進行長期且連續的數據儲存和管理。

可監測外國船艦動向 加劇主權爭端

報導指出，海底觀測系統可克服衛星觀測僅限於海洋表面，以及船隻在海面研究受限於時間和自然因素等缺點，因而被譽為「海底直播」。上海同濟大學海洋與地球科學學院教授周懷陽表示，該系統還有助於探索天然資源、捍衛海洋權益，甚至加強國防安全等層面，並提升地震、海嘯等災害預警能力。

然而，中國近年來在東海與日本、台灣在釣魚台列嶼（日稱「尖閣諸島」）主權上產生齟齬，也與越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊和台灣爭奪南海主權歸屬。因此，北京此時大興土木打造海底觀測系統，美其名為科學研究和海洋觀測，卻引發各界質疑其「醉翁之意不在酒」，真正目的是想凸顯中國在南海及東海的「存在感」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述澳洲新南威爾斯大學榮譽教授兼區域安全專家泰爾（Carl Thayer）分析指出，北京在南海及東海建立海底觀測系統，實現科學研究目的為目標之一，但同時也是進一步強調「中國對這兩個海域，擁有不容爭辯的主權」。然而，倘若中方將海底電纜放置於爭議海域，或將電纜與中國人造島礁上的設施相通，將可能激怒其他主權聲索國。

泰爾也指出，中國可能以科研之名，在海底鋪設專門監測外國船隻及潛艦動向的偵測器，這將削弱潛艦的匿蹤能力，勢必對已在南海及東海部署潛艦的美國、日本，及持續在南海強化潛艦能力的越南、馬來西亞、菲律賓等國家形成隱憂。

美參議員麥肯 批中國造礁「像惡霸」

此外，美國共和黨參議員麥肯（John McCain）卅日在澳洲雪梨的演講活動上，批評中國持續在南海人造島礁推動軍事化，顯然已違反國際法，行為與「惡霸」沒兩樣。因此，華府與盟國必須共同協商，找出對抗中國的方法。路透指出，美中兩國數日後將派代表出席新加坡舉行的區域安全論壇「香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）」，麥肯此言可能升高兩國緊張關係。