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中國海軍陸戰隊 傳將獨立成軍

2017-05-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國媒體二十八日報導，中國人民解放軍海軍陸戰隊據傳即將組成獨立的軍級單位，兩名新領導人孔軍與袁華智近日亮相，兩人均具少將軍銜，將擔任司令員與政治委員，似乎證實此前流傳的海軍陸戰隊「成軍」的網路傳聞，也和外國媒體指稱「解放軍陸戰隊擴編」的說法吻合。

中國國家主席習近平二十四日視察海軍機關，接見正師職以上幹部。中國中央電視台軍事頻道節目《軍事報導》畫面顯示，孔軍與袁華智比鄰而坐。據報導，孔軍長期在陸軍服役，曾任前南京軍區裝甲旅旅長、前第十二集團軍參謀長；袁華智則在海軍政治工作部門服役，曾任海軍某陸戰旅政委、南海艦隊政治部副主任等職。

《環球時報》報導，解放軍海軍陸戰隊此前分散於海軍三大艦隊之中。不過，由於孔軍與袁華智均為少將，間接證實解放軍海軍陸戰隊將成立獨立軍級單位的說法。《環時》引述匿名專家報導，陸戰隊是重要兵種，美軍將其做為獨立軍種運作，規模約十萬人，九一一後，美軍甚至成立反恐陸戰旅。

相較於美軍，人民解放軍海軍陸戰第一團於一九五三年成立，八○年五月在南海艦隊成立第一個陸戰旅，隨後東海與北海艦隊的陸戰旅也相繼成立。中國軍事網站披露，新一輪軍事改革將把部分陸軍兩棲作戰師轉為海軍陸戰旅。

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  • 新華社二○一六年九月發佈的照片顯示，中國人民解放軍海軍陸戰旅在廣東省湛江市，參與中國和俄羅斯海軍的聯合演習。（美聯社檔案照）

    新華社二○一六年九月發佈的照片顯示，中國人民解放軍海軍陸戰旅在廣東省湛江市，參與中國和俄羅斯海軍的聯合演習。（美聯社檔案照）

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