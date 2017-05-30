北韓連3週搗彈 美機緊急戒備

2017-05-30

川普︰北韓「不尊重」中國

〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓二十九日清晨再度於東岸的江原道元山發射數量不明的彈道飛彈，飛行約四百多公里後落入日本專屬經濟海域（ＥＥＺ）。這是北韓在南韓總統文在寅上任以來連續三週「每週一射」，也是今年以來第九次發射飛彈，三月六日以來已有四枚落入日本ＥＥＺ。日本首相安倍晉三表示，將與美國採取具體行動，美軍太平洋司令部也立即派遣兩架B-1B轟炸機，從關島飛往朝鮮半島周邊空域。美國總統川普則推文痛批平壤此舉不尊重其主要盟友中國，但「中國在這方面已經很努力了！」

日本媒體報導，防衛省從飛行距離研判，此次發射的飛彈應是「飛毛腿」系列飛彈，射程約三百至一千公里；美軍也觀測到飛彈飛行時間約六分鐘，飛行高度約一百公里。飛彈飛行約四百公里後落入日本ＥＥＺ，距離新潟縣佐渡島約五百公里，距離島根縣隱岐群島約三百公里。

不過，南韓聯合參謀本部表示，北韓發射的彈道飛彈不止一枚，飛行高度最高達一二○公里，飛行距離約四五○公里。從飛彈飛行高度和距離分析，北韓此次可能選擇正常角度發射，而非高角。

面對北韓一再挑釁，安倍在國會表示，將與美國採取具體行動。美國隨即派遣兩架B-1B轟炸機飛往朝鮮半島周邊空域，飛抵日本九州上空時，曾與日本航空自衛隊兩架F-15戰機會合進行聯合訓練，以行動牽制北韓。在此同時，美日兩國擬於七月中旬在華府召開由兩國外交和國防首長出席的「安保磋商委員會」（二加二）會議。這將是川普政府上台後首次召開的二加二會議，預料加強彈道飛彈防禦系統將是主要議題，展現前所未有的危機感。

此外，中國國務委員楊潔篪二十九日下午抵達日本，展開三天訪問行程，預定與日本國家安全保障局長谷內正太郎會談，議題包括北韓多次發射彈道飛彈等。

南韓「中央日報」引述政府消息人士透露，美國航空母艦「卡爾文森號」，與南韓海軍舉行聯合演習後，預定本週返回美國聖地牙哥，途中將停靠夏威夷。報導指出，美方認為朝鮮半島目前並無危機，卡爾文森號自一月五日出港，已在執勤超過五個月。