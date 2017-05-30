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菲南衝突逾百死 2千人仍困馬拉威

2017-05-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕菲律賓南部民答那峨島的伊斯蘭武裝激進組織和政府安全部隊，廿三日在穆斯林城市馬拉威（Marawi）激戰，空襲及巷戰不斷，截至廿九日止已釀逾百人喪生，包括六十一名好戰份子、廿四名平民及廿名政府軍官兵。菲國軍方發言人巴迪亞（Restituto Padilla）廿九日表示，軍方已掌控情勢，「我們保證戰事就快結束。」馬拉威人口約廿萬，戰爭爆發後，民眾大舉外逃，但估計仍有兩千人受困城中。

不懂穆斯林禱文 會遭恐怖份子毒手

受困馬拉威的兩千名民眾積極向外尋求援助。國際紅十字會（ＩＣＲＣ）表示，「當我們的同事和受困者通電話時，可以聽到那邊的情況極為險峻。食物日益短缺，沒有電力。激烈戰鬥持續發生，……那裡沒有醫生可以幫忙處理。」

菲國警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）表示，恐怖份子佔盡地利之便，在建築物間快速穿梭，導致清剿行動相對費時，「我不能提供行動細節，但我確定他們也是人類，也將感到疲憊。」巴迪亞表示，軍方仍在戰區進行地毯式掃敵作業，力求逐出所有藏在民宅及其他建築物的武裝份子。

馬拉威煙塵瀰漫，直升機盤旋，砲聲轟隆，街頭還有許多民眾的屍體。路透報導，有受困民眾呼籲軍方停止空襲，地方危機處理委員會發言人阿迪翁表示，「比死亡本身更糟糕的，是感覺到自己快死了。我們懇求軍方採取不同的戰略。」軍方則回應，空襲行動都是針對「已知並經證實的敵軍位置」。

政府軍廿八日上午在馬拉威大學附近發現八具屍體，包括四男三女及一名兒童。天主教徒米娜（Myrna Bandung）廿九日在臨檢站餘悸猶存地表示，她和其中一名死者一起離開馬拉威，但僅她倖存，「他們沒殺我，是因為我會誦唸穆斯林禱文，其他人就沒有那麼幸運」。

為防止受傷的好戰份子夾雜在難民中，混入距離馬拉威約四十公里的伊利甘市（Iligan），當地已執行「封城」措施。軍方在多處臨檢站逐一比對民眾身分，一旦發現可疑份子便予以拘留或逮捕。在「封城」措施下，難民不得進入伊利甘，而會被帶到另外兩座小鎮安置。菲國總統杜特蒂的故鄉、民答那峨島最大城達沃市，廿三日已實施「封城」。

杜特蒂廿七日強調，戒嚴令將持續到軍警部隊認定菲國安全為止。他已下令雇用伊斯蘭分離主義份子，以及菲共毛派加入對抗ＩＳ相關激進組織的行列，並承諾給予他們相同特權。

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  • 菲律賓警方廿九日手持印有「當地恐怖份子」頭像的圖表，在通往菲國南部民答那峨島伊利甘市的臨檢站，逐一比對民眾身分。（法新社）

    菲律賓警方廿九日手持印有「當地恐怖份子」頭像的圖表，在通往菲國南部民答那峨島伊利甘市的臨檢站，逐一比對民眾身分。（法新社）

  • 伊斯蘭國好戰份子在馬拉威一座清真寺附近的學校升起伊斯蘭國黑色旗幟。（取自網路）

    伊斯蘭國好戰份子在馬拉威一座清真寺附近的學校升起伊斯蘭國黑色旗幟。（取自網路）

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