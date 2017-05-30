菲南衝突逾百死 2千人仍困馬拉威

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕菲律賓南部民答那峨島的伊斯蘭武裝激進組織和政府安全部隊，廿三日在穆斯林城市馬拉威（Marawi）激戰，空襲及巷戰不斷，截至廿九日止已釀逾百人喪生，包括六十一名好戰份子、廿四名平民及廿名政府軍官兵。菲國軍方發言人巴迪亞（Restituto Padilla）廿九日表示，軍方已掌控情勢，「我們保證戰事就快結束。」馬拉威人口約廿萬，戰爭爆發後，民眾大舉外逃，但估計仍有兩千人受困城中。
不懂穆斯林禱文 會遭恐怖份子毒手
受困馬拉威的兩千名民眾積極向外尋求援助。國際紅十字會（ＩＣＲＣ）表示，「當我們的同事和受困者通電話時，可以聽到那邊的情況極為險峻。食物日益短缺，沒有電力。激烈戰鬥持續發生，……那裡沒有醫生可以幫忙處理。」
菲國警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）表示，恐怖份子佔盡地利之便，在建築物間快速穿梭，導致清剿行動相對費時，「我不能提供行動細節，但我確定他們也是人類，也將感到疲憊。」巴迪亞表示，軍方仍在戰區進行地毯式掃敵作業，力求逐出所有藏在民宅及其他建築物的武裝份子。
馬拉威煙塵瀰漫，直升機盤旋，砲聲轟隆，街頭還有許多民眾的屍體。路透報導，有受困民眾呼籲軍方停止空襲，地方危機處理委員會發言人阿迪翁表示，「比死亡本身更糟糕的，是感覺到自己快死了。我們懇求軍方採取不同的戰略。」軍方則回應，空襲行動都是針對「已知並經證實的敵軍位置」。
政府軍廿八日上午在馬拉威大學附近發現八具屍體，包括四男三女及一名兒童。天主教徒米娜（Myrna Bandung）廿九日在臨檢站餘悸猶存地表示，她和其中一名死者一起離開馬拉威，但僅她倖存，「他們沒殺我，是因為我會誦唸穆斯林禱文，其他人就沒有那麼幸運」。
為防止受傷的好戰份子夾雜在難民中，混入距離馬拉威約四十公里的伊利甘市（Iligan），當地已執行「封城」措施。軍方在多處臨檢站逐一比對民眾身分，一旦發現可疑份子便予以拘留或逮捕。在「封城」措施下，難民不得進入伊利甘，而會被帶到另外兩座小鎮安置。菲國總統杜特蒂的故鄉、民答那峨島最大城達沃市，廿三日已實施「封城」。
杜特蒂廿七日強調，戒嚴令將持續到軍警部隊認定菲國安全為止。他已下令雇用伊斯蘭分離主義份子，以及菲共毛派加入對抗ＩＳ相關激進組織的行列，並承諾給予他們相同特權。