通俄門風暴╱「白宮有抓耙子」川普預告大清算

2017-05-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕克里姆林宮「黑手」疑似伸入二○一六年美國大選的「通俄門」案愈演愈烈！甫結束上任後首度出訪行程的美國總統川普，廿八日痛批政府內部有「抓耙子」；為進行危機處理，他考慮調整白宮人事。川普還發表聲明力挺女婿庫希納，盛讚他「正為國家做一件天大的好事」，「我完全相信他。」

力挺女婿 再批媒體做假新聞

在出訪期間憋了九天的川普，廿八日以連串推文斥責其稱為「假新聞」的媒體報導。這些推文的內容聚焦於洩密：他寫道，英國首相梅伊對英國提供美國有關曼徹斯特爆炸案的情資洩漏深感憤怒，「我的看法啦，很多來自白宮的洩密是由做假新聞的媒體編造的謊言…每當讀者在這些媒體上看到『消息人士』這幾個字，它們不提（消息人士的）名字…那些人士很可能並不存在，而是由假新聞的寫手杜撰。」

他並大讚自家女婿普受尊敬，正致力於替美國節省數十億美元，「此外，也許更重要的是，（庫希納）他人超好。」

在外界愈來愈質疑俄羅斯與川普競選團隊間可能有所牽連之際，繼國家安全顧問麥馬斯特廿七日指稱，所謂的「秘密管道」並不稀奇後，國土安全部長凱利廿八日也替疑似與俄國建立秘密聯繫管道的庫希納辯護，認為這無損美國安全利益。他在接受美國廣播公司（ＡＢＣ）訪問時表示，秘密管道「既正常且可以接受」，任何能與別人溝通的方法都是「好事」，「尤其是那些可能對我們並不特別友善的組織（指俄國）」。

凱利廿八日還向「週日福斯新聞」（Fox News Sunday）重申，川普的政權交接小組準備接管白宮時，團隊試圖與俄國人士建立關係，「這沒什麼不對」。共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）中質疑報導真實性。

川普自詡他的首次出訪乃轟了「一記全壘打」，卻被新聞媒體對「通俄門」案的報導掩蓋。對其團隊失望的川普，正積極招兵買馬，延攬更多律師和公關老手加入。長期擔任川普律師的卡索維茲（Marc Kasowitz）已加入白宮團隊，多名經驗老到的律師和危機傳播專家也可望加入。