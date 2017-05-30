英美不可靠 梅克爾︰歐洲掌握自己命運

2017-05-30

不滿川普、英國分裂西方

〔編譯孫宇青、駐歐洲特派記者胡蕙寧／綜合報導〕就在美國總統川普自豪其首次外交訪問之旅擊出一記「全壘打」之際，美國在歐洲的盟友對川普政府的信心卻逐漸流失。德國總理梅克爾二十八日在慕尼黑的競選活動上，對川普上任及英國退出歐盟後的西方國家聯盟分裂局勢，罕見地表達失望之情，並呼籲歐洲各國不能再倚賴美英兩國，必須由自己掌握命運。

英大臣︰英歐仍是盟友

德國外交部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）二十九日也痛批，川普的行動已經「弱化」西方，美國政府的立場違背歐盟利益。梅克爾發言人塞柏特（Steffen Seibert）則出面緩頰，表示正因梅克爾深信跨大西洋合作的重要性，因此誠實指出彼此差異並無不妥。德國內政部長德梅齊埃（Thomas de Maiziere）也說，德美安全關係「非常好」，德國和英國也擁有共同利益。英國內政大臣魯德（Amber Rudd）也表示，英國在脫歐後仍將是歐盟堅實盟友。

對於川普與歐洲價值觀益發相悖，梅克爾二十八日在慕尼黑參加九月國會大選造勢活動時，罕見地向民眾直言，「我們可以完全仰賴其他國家的時代，某種程度上就要結束了，這是我在過去幾天的體會」。她說，德國與歐洲將盡力與美、英、俄羅斯及其他國家維持良好關係，但德國與法國新總統馬克宏的關係尤其重要，因為從今以後「我們必須為自己的命運奮鬥」。

歐洲多家媒體指出，不同於愛放話的川普，梅克爾一向謹言慎行，一來給予大西洋雙方緩衝空間，觀察川普如何實踐其競選承諾；二來等待歐洲各國今年的大選結果，判斷歐盟內部分化是否加劇。因此，梅克爾此次雖未指名道姓，但她充滿失望之情的一席話，顯然是對於英國脫歐帶給歐盟的衝擊，以及川普政府冷淡應對國際事務的肺腑之言。

梅克爾一嗆 美歐關係分水嶺

紐約時報及華盛頓郵報分析，梅克爾意料之外的強硬談話，象徵大西洋兩岸關係已出現重大轉變；美國智庫「外交關係協會（ＣＦＲ）」主席哈斯也透過「推特」表示，梅克爾所言形同美國與歐洲關係的「分水嶺」。據分析，華府與歐洲的關係自第二次世界大戰以來，雖然曾經面臨嚴峻考驗，但川普卻進一步促使歐洲各國領袖強烈地意識到，他們必須與美國分道揚鑣，準備好獨自面對世界局勢變化。

紐時及華郵也指出，梅克爾刻意在國會大選的競選場合向選民做出以上表述，顯見德國人對華府的看法比以往更嚴厲，認為德國政府與華府合作，將會充滿風險；反之，若將砲口對準華府，就能爭取到選票。不僅如此，梅克爾似乎也想透過此番談話向選民預告，未來德國在歐洲的角色將更活躍，也會在歐洲陷入重大危機時，進一步挺身而出。