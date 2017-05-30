七十三歲的澳洲漁夫塞伍德（Terry Selwood）廿七日駕駛一艘四．五公尺長的小船，在雪梨以北七二五公里的新南威爾斯州艾凡斯角（Evans Head）外海航行，一隻二．七公尺長、重約兩百公斤的大白鯊，竟從天而降落在他的船上。遭鯊魚胸鰭打傷的塞伍德被撞得跪趴在地，嚴重瘀傷且右臂流血，鯊魚當時在甲板上死命掙扎，張著血盆大口仍極為兇猛。他餘悸猶存地說，「我不能讓牠有機會看到我」，遂趕緊起來爬上船舷。他以手持無線電通報艾凡斯角海岸防衛隊，一直在船舷上撐到救援抵達。（圖：美聯社、法新社，文：編譯茅毅）
大白鯊從天降落 胸鰭打趴漁夫
2017-05-30
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