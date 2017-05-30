曼城案引爆創傷…12年前恐攻倖存者自盡

2017-05-30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館廿二日晚間發生自殺炸彈攻擊事件，除當場釀成廿二人喪生、一一六人受傷外，隔天再添一名受害者：十二年前從「倫敦七七爆炸案」死裡逃生的五十二歲英國人湯尼．華爾特（Tony Walter），長年承受心理創傷，疑因「不想活在一個持續發生恐怖攻擊的世界」而自盡，廿三日下午被發現陳屍自宅，為恐攻事件冤魂再添一筆。

二○○五年七月七日上午交通尖峰時段，英國首都倫敦連環發生至少七起爆炸案，當時造成五十二人死亡、逾七百人受傷；其中一起發生在埃治瓦路車站 （Edgware Road station），華爾特那時與引爆裝置身亡的凶手穆罕默德（Mohammad Sidique Khan）僅有幾步之遙，受爆裂物碎片波及。事後接受媒體訪問時，與死神擦身而過的華爾特說，當時覺得「從腳到頭通了電」。

不過，他的友人近日指出，當年那起事件其實造成他心理創傷。三月廿二日，英國國會大廈外發生導致四人喪生的「孤狼」式恐怖攻擊事件後，華爾特曾向公司請了好幾天的假，當時他聲稱十二年前夢魘重現腦海，「無法自處」，收假返回已工作十七年的崗位後仍悶悶不樂。不料，本月廿二日又發生十二年來死傷最慘重的曼徹斯特案，華爾特隔天無故曠職，深感不妙的同事趕緊通報，警方才發現他已在家中氣絕身亡。

曼城案逮第16嫌 14人仍在押

雖疑似不堪當年慘案引發長期心理折磨才尋死，但友人認為，曼城攻擊案是導火線，「他是曼徹斯特體育館攻擊案的第廿三名罹難者。（自殺炸彈犯）阿貝迪該對湯尼的死負責。」

除了魂斷現場的阿貝迪，英國投入千名警力，二十九日逮捕第十六名嫌犯。大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police ）透過「推特」表示，該名二十三歲男子因「被懷疑觸犯恐怖主義法」而在薩塞克斯郡（Sussex）被捕。迄今已有十六人因涉及曼徹斯特攻擊案而被捕，其中兩人無罪釋放，另外十四人仍在押偵訊中。

至於阿貝迪近六年三度遭通報為極份子，其危險性卻被輕忽，以致廿二日行凶前還能在市中心公寓安然確認爆炸裝置，英國安全機構「軍情五處」（MI5）正就此事展開調查。