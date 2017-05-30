制止仇恨穆斯林男子遇害 民眾募逾2千萬善款

2017-05-30

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國奧勒岡州波特蘭市的三十五歲男子克里斯欽（Jeremy Joseph Christian），二十六日對兩名少女口出反穆斯林仇恨言論，並持刀砍殺三名挺身制止的男子，造成兩死一重傷的慘劇。三名受害者被譽為英雄，為其家庭發起的網路募款活動，兩天內便集資近八十萬美元（約兩千四百多萬台幣）。美國媒體敦促總統川普對此事發表談話。

二十六日下午，十六歲少女曼格姆（Destinee Mangum）與十七歲友人搭乘MAX輕軌列車時，克里斯欽突然飆罵她們，警方形容他的用詞是「針對多元族群與宗教的仇恨言語」。並非穆斯林的曼格姆告訴美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）：「他要我們滾回沙烏地阿拉伯，他說我們不該在這裡，滾出他的國家。他說，我們基本上一無是處，該自尋了斷。」

媒體促川普發表評論

對於突如其來的辱罵，曼格姆與戴著頭巾的友人立即往後車廂移動，接著一名陌生人告訴凶嫌：「你不能對這些年輕小姐如此無禮。」然後，「他們開始爭吵」，此時列車進入下一站，準備下車的曼格姆與友人轉頭看到打鬥場面，「他開始砍人，到處血跡斑斑，我們拔腿狂奔。」

遭砍殺身亡的是育有四名子女的五十三歲政府僱員貝斯特（Ricky John Best），以及去年才從大學經濟系畢業、在環境顧問公司上班的二十三歲青年米契（Taliesin Myrddin Namkai-Meche）。頸部遭砍傷的二十一歲青年弗萊契（Micah Fletcher）已無生命危險。曼格姆哽咽地說：「我要向這些為了我，而甘冒生命危險的人們致謝，因為我們素昧平生，他們因為我與我朋友，以及我們的外貌而失去生命。」

二十七日晚間，約一千名波特蘭市民聚集悼念死者，網路上湧現致哀訊息，前民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓推文說：「沒有人應忍受如此的種族主義羞辱，也沒有人該為挺身阻止而喪命。」川普尚未論及該事件，知名記者丹拉瑟（Dan Rather）發表公開信，敦促川普公開談論此事。