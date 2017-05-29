請曼城英雄喝一杯 群募破50萬元

2017-05-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國曼徹斯特二十二日深夜發生造成二十二人喪生、一一六人受傷的恐怖攻擊事件，倫敦水上救生義工霍爾（Edmund Hall）事後在集資網站募款，希望請在第一時間忙於救難的曼城急救人員喝一杯，向他們致謝。原本他打算集資一千英鎊（約四萬台幣），結果短短數天就有超過八百人響應，共募得逾一萬三千英鎊「買單費」（約五十一．五萬台幣）。

倫敦顧問兼水上救生義工霍爾日前在集資平台「Just Giving」成立募款網頁，希望募資支付曼城救難與醫療人員的酒吧帳單，「因為在爆炸攻擊後，輪班工作的人不應該自己付酒錢」，他寫道，「這似乎是簡單、容易的致謝方式」。他自己捐出一百英鎊（約四千台幣），希望拋磚引玉。

霍爾的提議獲得熱烈迴響，短短幾天便募得逾一萬三千英鎊，遠遠超過原先設定的目標。在募款金額達到一萬英鎊時，霍爾寫道：「我啞口無言。我們現在做的任何事都無法彌補傷害，或減緩那些直接受到影響的人的痛苦，但急難與醫療人員應該了解，如果我們現在在那兒，我們會請他們喝一杯。」

霍爾原本計畫支付曼徹斯特皇家醫院附近「Turing Tap」酒吧的飲食費。這家大型酒吧的經理斯洛特說，霍爾曾致電表示要將錢交給酒吧。她說，攻擊事件發生後幾天，陸續有救難人員來消費，他們多半不願談論恐攻案，「我們將保留三千英鎊，免費活動開放到善款用盡，其餘金額將轉給醫院附近的其他酒吧」。

若干醫療人員在募款網頁上向捐款者致謝。服務於皇家曼徹斯特兒童醫院的培瑞寫道：「對我們當中的許多人而言，這是艱困的一週……來自人們與企業的沉默慷慨不可思議，讓已經疲憊的身體與士氣得以堅持到底。」

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